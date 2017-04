Un chip puede reducir el sacrificio de animales en laboratorio

El hígado, órgano escogido



La colaboración entre la FDA y Emulate se centrará en el hígado, ya que es en este órgano donde se descomponen la mayoría de los medicamentos. Los nuevos medicamentos podrán de ahora en adelante experimentarse en estos chips, sin necesidad de perjudicar a los animales.



Las pruebas con animales no desaparecerán completamente con este chip, pero si la colaboración es exitosa, podría reducir el número de animales utilizados en la investigación preclínica.



La experimentación con animales o experimentación in vivo utiliza cada año entre 50 y 100 millones de animales vertebrados (desde peces cebra hasta primates no humanos) en estas actividades. Se calcula que sólo en Europa la investigación preclínica sacrifica a más de 11 millones de animales.



Invertebrados, ratones, ratas, pájaros, ranas, y otros animales no destetados no están incluidos en estos números, aunque una estimación realizada sobre el número de ratas y ratones usados en los Estados Unidos en el año 2001 lo situaba en 80 millones.



La mayoría de animales son sacrificados después de usarlos en un experimento. Para los científicos, los animales son considerados objetos insensibles que puede ser utilizados sin reparos éticos para experimentar nuevos medicamentos o para la investigación básica orientada a la medicina.