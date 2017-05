Un gen regula la adaptación del cuerpo a los cambios estacionales

Investigadores de la Universidad de Toronto han descubierto que un gen controla la forma en que nuestro cuerpo se adapta a los cambios de estación.El gen es un micro-ARN llamado miR-132/212 y juega un papel en el funcionamiento del reloj interno, más conocido como ritmo circadiano, localizado en el núcleo supraquiasmático del cerebro. Este núcleo contiene un grupo de neuronas del hipotálamo medial. miR-132/212 ya era conocido por estar implicado en los trastornos del estado de ánimo, especialmente en la depresión.Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo aproximado de 24 horas y que responden, principalmente, a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo. Se encuentran en la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y muchos microbios diminutos.“El ritmo circadiano no es sólo el responsable del comportamiento y de los procesos psicológicos de un individuo durante los ciclos que alternan el día y la noche, sino que también controla los mecanismos que permiten al cuerpo habituarse a las variaciones de la duración de los días a lo largo de las estaciones”, explica Lucia Mendoza-Viveros, una de las autoras de la investigación, en un comunicado de la citada universidad.El gen miR-132/212 es un micro-ARN, es decir, un ARN o ácido nucleico que tiene la capacidad de regular la expresión de otros genes. Sin embargo, miR-132/212, al revés que la mayor parte de los genes, no produce proteínas. En su lugar, este gen controla la expresión de otras proteínas que desempeñan un papel en el funcionamiento del reloj interno del cuerpo.Los investigadores llegaron a esta conclusión estudiando ratones que no tenían el gen miR-132/212. Descubrieron que los ratones que tenían desactivado este gen se adaptaban mejor a los días de invierno, que sólo presentan ocho horas de luz, frente a 16 horas de oscuridad.