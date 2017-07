Un nuevo cazador de planetas abre los ojos

Fotometría de tránsito



Este método de descubrimiento de exoplanetas se llama fotometría de tránsito. El tamaño y la órbita del planeta pueden determinarse directamente a través de este método, y en sistemas muy brillantes la atmósfera del planeta también se puede caracterizar con observaciones posteriores llevadas a cabo con grandes telescopios como el VLT (Very Large Telescope) de ESO.



El objetivo principal de MÁSCARA es encontrar exoplanetas alrededor de las estrellas más brillantes del cielo que no hayan sido rastreadas por sondeos desde tierra o desde el espacio.



La población objetivo para MÁSCARA consiste, sobre todo, en "jupíteres calientes": grandes mundos que son físicamente similares a Júpiter, pero que orbitan muy cerca de su estrella anfitriona, dando por resultado altas temperaturas superficiales y períodos orbitales de sólo unas pocas horas.



Se han descubierto docenas de jupíteres calientes con el método de detección de exoplanetas de velocidad radial, ya que ejercen una influencia gravitacional notable en sus estrellas anfitrionas.



Snellen comenta que "Aún no se puede aprender mucho de los planetas descubiertos mediante el método de velocidad radial, ya que se requieren técnicas de imagen directa significativamente mejores para separar la luz de estos planetas fríos y viejos de la luz de las estrellas anfitrionas. En cambio, los planetas en tránsito alrededor de sus estrellas pueden caracterizarse fácilmente".



MÁSCARA también tiene el potencial para descubrir súper-Tierras y planetas del tamaño de Neptuno. El proyecto pretende ofrecer un catálogo de los objetivos cercanos más brillantes para las futuras observaciones de caracterización de exoplanetas, particularmente para las observaciones detalladas de las atmósferas planetarias.