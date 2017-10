Una nueva teoría determina leyes más generalizadas del movimiento en el espacio

Una nueva teoría que propone nuevas claves para entender la dinámica de nuestro entorno y comprender mejor la mecánica del universo ha sido desarrollada por un grupo de investigadores españoles a lo largo de los últimos 35 años y ahora acaba de salir a la luz.Los resultados se han publicado en la revista especializada Transactions on Machine Learning and Artificial Intelligence y también en el libro “Nuevo Paradigma en Física (Madrid, 2017). La revista World Journal of Mechanics le ha dedicado asimismo un especial a esta Teoría en el que siete científicos la analizan y desarrollan.La nueva teoría trasciende el marco de la mecánica clásica para introducirse en el mundo de los sistemas dinámicos no lineales, muy poco estudiados todavía y de los que no se dispone de una estructura conceptual definida.La nueva teoría define un nuevo modelo físico y matemático para predecir el comportamiento de la naturaleza en supuestos no inerciales y determinar unas leyes más generalizadas del movimiento en el espacio.De hecho, la teoría establece nuevos criterios conceptuales, con una descripción más general, para comprender el comportamiento de la naturaleza, lo que significa que las leyes actuales de la dinámica podrían considerarse casos especiales y específicos de esta teoría.La Teoría ofrece en consecuencia una nueva perspectiva de la dinámica, desconocida hasta la fecha, que permite convertir trayectorias consideradas caóticas hasta ahora, en deterministas y modelables.Su conclusión principal es que sigue existiendo un espacio científico, todavía no estructurado, en la dinámica y, más específicamente, en el ámbito de los cuerpos rígidos sometidos a múltiples rotaciones no coaxiales simultáneas, que es en el que se desarrolla la nueva teoría.La nueva propuesta, llamada Teoría de Interacciones Dinámicas (TID), generaliza conceptos dinámicos no inerciales, desestructurados en la mecánica clásica. Permite constatar y comprender la correlación física y matemática entre orbitación y rotación intrínseca, el equilibrio dinámico y secular de nuestro universo y la causalidad racional de que tengamos días y noches en la Tierra, de que tengamos solsticios y equinoccios o incluso las estaciones del año.La TID es un sistema lógico-deductivo constituido a partir de hipótesis dinámicas. Mediante la observación de la naturaleza, el establecimiento de ciertas hipótesis iniciales, y a partir de nuevos axiomas y postulados, ha construido una estructura del conocimiento en relación con cuerpos sólidos rígidos, sometidos a sucesivas aceleraciones por rotación.El modelo físico-matemático obtenido permite interpretar el comportamiento observable de estos cuerpos cuando están sujetos a momentos no coaxiales sucesivos, de acuerdo con las leyes deducidas, así como extraer nuevas consecuencias, inferencias y predicciones. Por ejemplo, la teoría permite justificar la desviación que sufre la trayectoria curvilínea horizontal de una pelota, cuando se somete a momentos no coaxiales.Según el autor principal de esta investigación, Gabriel Barceló, estas hipótesis sugieren nuevas claves para comprender la dinámica de nuestro entorno y la armonía del universo. Un universo compuesto no sólo de fuerzas, sino también de sus momentos que, cuando actúan constantemente sobre cuerpos rígidos en rotación, con una velocidad de traslación también constante, generan un movimiento en órbita cerrado. Eso significa, por lo tanto, que el sistema se mueve, pero dentro de un equilibrio dinámico.El resultado de esta investigación es la concepción de una teoría dinámica innovadora, que se aplica específicamente a los sistemas físicos rígidos en rotación, y que tiene numerosas y significativas aplicaciones científicas y tecnológicas.Según Barceló, la aplicación de estas hipótesis dinámicas a la astrofísica, astronáutica y a otros campos de la física y la tecnología, permitirá nuevos y estimulantes avances en la investigación de la dinámica.La dinámica es una rama de la mecánica que trata del movimiento y del equilibrio de los sistemas bajo la acción de las fuerzas. La dinámica describe la evolución en el tiempo de los sistemas físicos en relación con las acciones que provocan sus cambios de estado.