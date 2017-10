Ya se puede medir la sabiduría a partir de la actividad cerebral

Desde 2009, Dilip V. Jeste y sus colaboradores han seguido adelante con esta línea de investigación, y a finales del pasado mes de septiembre hicieron pública la creación de una herramienta llamada “Escala de Sabiduría SD” (SD-WISE).Esta herramienta permite evaluar el nivel de sabiduría de un individuo, a partir de rasgos neurobiológicos. Ya existían medidas que evalúan el nivel de sabiduría, pero estas no incorporaban modelos de rasgos neurobiológicos relacionados con esta virtud.Para probar la SD-WISE y detectar rasgos neurobiológicos de sabiduría, los científicos la aplicaron a 524 personas de entre 25 y 104 años, la mayoría de ellas con educación universitaria. Al mismo tiempo, también aplicaron a los voluntarios dos escalas tradicionales de medición de la sabiduría llamadas Escala de Sabiduría Tridimensional y Escala de Sabiduría Autoevaluada, para comparar resultados.Constataron así que la SD-WISE hizo distinciones efectivas entre los diferentes grados de sabiduría de cada individuo, a partir del funcionamiento de sus cerebros. Además (Montaigne tenía razón) se estableció que el grado de sabiduría medido con SD-WISE tenía una correlación con las medidas de bienestar psicológico de cada participante.Estos resultados demuestran, según Jeste y su equipo, que la SD-WISE puede ser una herramienta útil en la práctica clínica, en la investigación biopsicosocial, y en las investigaciones sobre la neurobiología de la sabiduría. También podría ayudar a desarrollar intervenciones que mejoren la sabiduría humana. Estudios previos han relacionado la sabiduría con otro órgano de nuestro cuerpo, el corazón, al demostrar que la variación de la frecuencia cardíaca trabajando en conjunción con el pensamiento hace posible que se reflexione más sabiamente sobre problemas sociales. También se ha revelado que la sabiduría no es una constante, y que puede depender de la situación. En este sentido, la presencia o no de amigos en un contexto determinado puede influir en nuestro grado de sabiduría.