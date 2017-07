Breves21 Aumentan las emisiones de CO2 en el volcán Cumbre Vieja de La Palma

La actual emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera por el volcán Cumbre Vieja de la isla canaria de La Palma alcanza actualmente las 800 toneladas diarias, una tasa de emisión ligeramente superior al valor promedio observado hasta la fecha, aproximadamente 530 toneladas diarias, según los resultados preliminares obtenidos en la campaña geoquímica 2017.



La actual tasa de emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) se encuentra dentro del rango de valores que pueden considerarse normales para el volcán Cumbre Vieja: entre las 170 y las 1.200 toneladas diarias, según se explica en un comunicado del ITER.



Recientemente, y más concretamente durante las campañas geoquímicas de 2011 y 2013, la tasa de emisión de difusa de dióxido de carbono (CO2) superó también el rango de valores normales, con tasas de emisión superiores a las 1.500 toneladas diarias.



Estas emanaciones difusas de dióxido de carbono (CO2) son silenciosas y dispersas, no son perceptibles a las personas dado que son muy débiles, se diluyen rápidamente en el aire, y no son visibles al ojo humano; por lo tanto, no representan un peligro para las personas.



Por el contrario, la monitorización de este parámetro geoquímico es de una gran utilidad para el fortalecimiento del sistema de alerta temprana ante posibles erupciones volcánicas y crisis sismo-volcánicas, como se ha podido comprobar en otros sistemas volcánicos insulares como El Hierro, Tenerife y Fogo (Cabo Verde).



Además, el interés y la importancia de estos trabajos sobre emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) a través de toda la superficie del sistema volcánico para la vigilancia volcánica, se debe a que la información generada por este tipo de campañas científicas no se puede obtener a través de redes instrumentales permanentes.



Más información

