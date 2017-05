Breves21 BreakingClub, un medio digital para jóvenes que se posiciona en Internet

Un medio digital original y dedicado a los jóvenes está destacando en Internet. Creado por la empresa



Creado en noviembre pasado, ya se ha convertido en un gran éxito entre el público de habla hispana de todas las edades, especialmente entre los millennials, según sus editores. Es gratuito y cualquiera puede suscribirse y recibir sus contenidos a diario en el correo electrónico.



Cada día, los suscriptores reciben un newsletter con cinco noticias resumidas en un párrafo que incluyen también curiosidades no exentas de humor. Todo se lee en 2 minutos. El newsletter ya acumula más de 100 ediciones distribuidas cada mañana en una decena de países con una tasa de apertura que supera con creces el 30%, muy superior a la media de cualquier newsletter.



Nuevas secciones y novedades



Para conmemorar los 100 números, los editores han anunciado nuevas secciones y novedades que mejoran el diseño inicial.



A partir de ahora, muchas noticias incluyen información sobre los antecedentes que han llevado a que se produzcan esos hechos. Se indicancon el símbolo <<. Del mismo modo, se incluye en algunas noticias un comentario sobre las consecuencias futuras de un suceso, marcado con el símbolo >>. De esta forma, los lectores pueden ubicar mejor cada noticia de interés para no perder el hilo de lo que sucede en el mundo cada día, señalan los editores.



Además, cada mañana se destaca algún suceso que ocurrió 'tal día como hoy', y una vez a la semana se explica alguna tecnología que dará que hablar en los próximos años. De este modo, los lectores pueden conocer no sólo lo qué sucede en el mundo, sino también lo que sucederá.



A estas novedades se une la explicación de una palabra curiosa, extraña o desconocida en castellano para que los lectores puedan ampliar su léxico con los vocablos menos utilizados. Convive con la sección "GenteQueMola", que cada viernes presenta la vida de personas que pasan desapercibidas en nuestra sociedad, pero que por sus acciones, por su trabajo o por lo que representan son ciudadanos a tener en cuenta por los cambios que son capaces de impulsar, a veces desde el anonimato.



Según sus editores, BreakingClub encara el futuro con optimismo tras el arrollador éxito de sus primeros meses de vida. Desde Tendencias21 damos la bienvenida a este nuevo medio digital, que viene a nutrir con contenidos ágiles y de calidad el universo de Internet y a proporcionar a los millennials nuevas herramientas sobre las que construirse su futuro.



