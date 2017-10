Breves21 El Mar Menor se aísla del Mediterráneo

La mayor entrada de agua del Mediterráneo al Mar Menor está desapareciendo, según una investigación realizada por el Grupo SIGyt, del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (



Los investigadores han realizado la fotogrametría y batimetría del área de Las Encañizadas, correspondiente a unas 220 hectáreas de superficie del parque natural Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. A lo largo de La Manga del Mar Menor, un cordón de arena de 21 kilómetros, existen cuatro golas o canales que conectan ambos mares. Gracias a ellas, se regula la salinidad y la temperatura de la laguna y permiten el intercambio de vida.



Sirviéndose de imágenes obtenidas por satélite y de drones, los investigadores del IMIDA han podido analizar el estado de la mayor de estas golas. Los resultados demuestran que Las Encañizadas se han estrechado en un 80% en el transcurso de ocho años. "Desde 2009, ha pasado de un tamaño de entrada de 540 metros a 120 metros. Y en cuanto a la profundidad del canal, hemos pasado de un calado de 70 centímetros a sólo 25", precisó el investigador del IMIDA.



Los depósitos más significativos tuvieron lugar entre el 17 y el 19 de diciembre de 2016 por las tormentas que dejaron más de 300 l/m2 y los fuertes viento de levante que movilizaron gran cantidad de arena desde la playa de la Llana, la cual ha perdido más de 20 metros en algunas zonas, de acuerdo a las conclusiones de los análisis.



Además, los investigadores han realizado un análisis del estado de las aguas de toda la laguna marina. Mediante una sonda han registrado la evolución de los niveles de diversos parámetros, como temperatura del agua, salinidad, oxígeno disuelto, sólidos en suspensión o la concentración de clorofila.



Esta concentración es el indicador de las floraciones de algas, responsables de que el agua esté turbia y adquiera un color verdoso. De acuerdo a la normativa pertinente, el nivel de clorofila no debe exceder los 5 miligramos/litro para que no entre en estado eutrófico, que es cuando hay un exceso de nutrientes.



Respecto al color verde del Mar Menor que captaron las imágenes del satélite, Erena subraya que "el pigmento verde se debe a la clorofila, pero eso no significa que sea perjudicial para la salud. Significa que hay muchas algas por el elevado nivel de nutrientes que llegan a las aguas".



