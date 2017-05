Breves21 La presentación virtual llega al motor

La empresa Citroën ha ideado una fórmula tecnológica para mostrar las bondades del Nuevo Citroën C3. Ha creado una showroom virtual (“One to many” ) a través de la cual un experto explica en directo las características del vehículo.



No es un video que se repite, sino una presentación acompañada de chat que permite al experto interactuar con los interesados e incluso concertar una cita para demostración. El experto está disponible de lunes a viernes a las 10:00h, 16:00h y 22:00h. Sólo hay que estar atento y acceder a la web de la empresa para



La propuesta es innovadora como fórmula de marketing, particularmente porque permite destacar las características del nuevo modelo, asociadas a emociones como sentirse diferente o, sencillamente, sentirse bien, así como optimista e inteligente. Otra innovación: introducir las emociones en el mensaje, que pueden generarse a través de la virtualidad de Internet.



El mismo vehículo sintoniza con estas innovaciones, ya que es disruptivo en algunos aspectos: dispone de una cámara HD con gran angular que permite capturar imágenes, ya sean fotos o videos, y archivarlas o compartirlas en las redes sociales en tiempo real.



Otra ventaja de esta tecnología es que la cámara, siempre que esté conectada, graba de forma automática la circulación automovilística y es capaz por lo tanto de dejar grabada una colisión segundos antes de que se produzca. Una prueba que puede aportarse a un tribunal en caso de accidente.



No es sólo la tecnología. El nuevo modelo constituye también una nueva forma de entender el automóvil, ya que se adapta a las necesidades los usuarios con soluciones útiles que hacen su uso más sencillo y práctico.



