La Universidad tailandesa King Mongkut's University of Technology Thonburi ha elaborado unos test electrónicos rápidos y rentables para una detección muy sensible de diferentes cepas de la gripe y la desentería.Para ello han desarrollado una batería de diagnóstico con ayuda de puntos cuánticos, minúsculos cristales semiconductores, para detectar múltiples patógenos al mismo tiempo.La detección múltiple presenta un especial interés porque permite ganar tiempo para obtener más información, al mismo tiempo que reduce el tamaño de las muestras necesarias y además es más económica.El método consiste en analizar las secuencias de ADN con un marcador, el punto cuántico, que produce diferentes colores fotoluminiscentes y reacciona de forma diferente según los voltajes.Un punto cuántico es una nanoestructura semiconductora que confina el movimiento en las tres direcciones espaciales de los electrones de la banda de conducción y los huecos de la banda de valencia o excitones (pares de enlaces de electrones de la banda de conducción y huecos de la banda de valencia). Redacción T21

