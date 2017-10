Breves21 Materia, vida y conciencia, ejes del III Encuentro sobre Literatura y Ciencia

Se desarrollará del lunes 23 al miércoles 25 de octubre, a partir de la celebración de una serie de encuentros que en esta edición se centrarán en explorar, a nivel general, el espacio común situado en la frontera entre Literatura y Ciencia y, en particular, en torno a los tres ejes temáticos mencionados: Materia, Vida y Conciencia.



Se debatirá sobre lenguaje y redes complejas; percepción, memoria y conciencia, intuición literaria y neurociencia; vida y materia vistas desde la ciencia y la literatura y acerca de la visión del mundo desde distintas disciplinas. Y más concretamente:



- Materia: La Materia vista desde la ciencia . ¿Qué es la materia? La mirada literaria del universo material. Materia y Lenguaje. Metáforas que permiten comprender la materia (lunes 23).



- Vida: De la materia a la vida . ¿Qué es la vida? Origen y evolución. Cambio y contingencia. La creatividad como propiedad emergente. Complejidad y orden en la literatura (martes 24).



- Conciencia: Biología de la mente . ¿Qué es la conciencia? Cognición encarnada. Conciencia y Lenguaje. Fundamentos neurobiológicos, lingüísticos, filosóficos y literarios. El texto literario como corpus de la conciencia humana (miércoles 25).



En esta nueva edición, los encuentros contarán con la participación de artistas, escritores, científicos y humanistas dispares procedentes, también, de distintos puntos del país y de Latinoamérica y EE.UU. Se estructurarán dos secciones, una plenaria dirigida al gran público no especializado (Museo San Telmo), y otra dirigida a las personas con un mayor conocimiento del ámbito científico, humanístico y literario a través de Workshops (a desarrollar en el DIPC).

