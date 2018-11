​Cuentoscopia 5. Aristóteles, la Biblia y el final del cuento

Causas y efectos



Estas ideas evocan de inmediato las expuestas por Aristóteles en su Poética, la primera reflexión formal sobre el final de la obra literaria, escrita hace veinticuatro siglos y cuyo paradigma sigue vigente.



Aristóteles concebía la obra literaria como un conjunto de hechos ficticios que simulan la realidad de forma verosímil y que están organizados mediante un entramado de causas y efectos.



La importancia del final, entonces, es un asunto que atañe no solo al género cuento, sino a toda narración, a toda representación: "Completo es aquello que tiene comienzo, medio y fin", dice Aristóteles. "Comienzo es aquello que no sigue necesariamente a otra cosa, sino que tras él naturalmente existe u ocurre alguna otra cosa. Por el contrario, fin es aquello que sigue de forma natural a otra cosa y […] no le sigue ninguna otra".



Esto es así porque la literatura es una simulación de la realidad, y la realidad (la naturaleza) funciona mediante causas y efectos. Aunque en la realidad los hechos se nos presenten como un flujo ininterrumpido, la literatura organiza la imitación de ese flujo mediante tramas argumentales articuladas por la lógica causal.



Si en el conjunto organizado y estructurado de un argumento se cambia o se suprime una parte, entonces todo el conjunto se desbaratará y desajustará, dice Aristóteles. El desenlace del argumento debe resultar del argumento en sí mismo, y no de una ocurrencia injustificable. Por eso un buen final es el que sucede no después de algo, sino a causa de algo.