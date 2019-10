​Juan Hermoso y la voz despiadada de “Las Furias”

Parece que, en el fragmento antes mencionado de la Divina Comedia, Virgilio dijo algo más, pero Dante ya no se percata pues, según nos cuenta: “la vista se me había ido a la alta torre de la cima abrasadora, en la que en un momento aparecieron erguidas tres furias infernales teñidas de sangre, que tenían miembros y aspecto de mujeres, y ceñidas por hidras muy verdes; tenían viborillas y serpientes en lugar de cabellos que rodeaban sus feroces sienes”.Son esas mismas furias que encogen a Dante las que dan nombre al libro de Juan Hermoso; esas “feroces Erinias”, Megera, Aleto, Tesifonte, que, quejumbrosas y dolientes, “se herían el pecho con las uñas, se daban bofetadas y gritaban tan alto”.Al cabo, en la Divina Comedia, Dante y Virgilio logran atravesar las murallas e ingresar en el mundo sin luz de los tormentos, ese en que Odiseo, en su descenso, vio a Tántalo, a Sísifo, aunque no al Ticio de lujuria desenfrenada que inmortalizara Tiziano.Del mismo modo, el libro de Juan Hermoso atraviesa sus propios tormentos hasta salir “del lugar sin pájaros”; sacar la cabeza en busca del mar anegado por la oscuridad; acaso rielando argénteo ante el ave-luna, para observar cómo la noche abreva su rebaño callado; para dejar dormir a las aves y para exclamar, sin alardes: “Cómo no amar este reposo/ sin misericordia”.Las Furias alcanza así un tamaño tal que exige callarse y esperar a que nos llegue de una vez por todas “un ave detenida entre corrientes”. En esta espera nos acompañará además un extraordinario prólogo, escrito por la también poeta madrileña Julieta Valero.Por todo, creo honestamente que Las Furias se ha encaramado por derecho propio entre los mejores poemarios españoles de lo que va de siglo. Confieso que hacía mucho tiempo que no leía algo parecido, que no me trastornaba tanto un manojo de versos incandescentes o que no “atravesaban mis ojos las palabras”.Solo me queda dar la enhorabuena a los lectores. Y, de pasada, al autor del libro. E informar de que con este título arranca la colección de poesía Lengua de Agua , de Eolas Ediciones, cuya vocación declarada en la contraportada de Las Furias es aproximar al lector obras “susceptibles de conmover estética, intelectual y emocionalmente”. En el consejo editorial de dicha colección figuran los escritores Laura Giordani, Javier Gil Martín, Benito del Pliego, Víktor Gómez Ferrer, Yaiza Martínez, Jordi Doce y Olga Muñoz Carrasco.