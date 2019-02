​La voz de la luz y de la sombra: "Un eclipse no se elige", de Javier Codesal

Entre la casa y el cuerpo



Podemos leer en estas páginas una visión del cuerpo como algo perteneciente a lo desencajado, eso que por sí mismo está fuera de quicio, hasta que la palabra construye su lugar, que es cautiverio, su renuncia o sumisión.



Así, la lengua, lo legible, ofrece un comienzo, añade algo a lo que hay, pero a su vez, al hacerlo, los mismos conductos del sentido, digamos, del aire, se vuelven asfixiantes. “Esa cosa exorbitante que hace inducir el alma bajo el cuerpo”, decía Barthes sobre el aire.



“Un cuerpo encaja en su nombre / cuando acepta el cautiverio / voz labrada por obreros dóciles”. Y así, quizá sea necesario un sacrificio en el altar que te prepara para ser, ser hombre, entrar en los sentidos de la virilidad agarrado al deseo de la escapada. “Preparo la huida que cada hombre / consagra a la hombría / y su particular renuncia”. Y al mismo tiempo afirmamos que si en la palabra está el cautiverio, la huida está en el lenguaje, es lo que se cede, lo inconcebible.



Hay aquí una experiencia del límite que se da en distintas apariencias y en todas las fronteras; en el cambio, en aquello que va a ser o está a punto de dejar de ser. Dice Rosa Beneitez en la presentación del poemario de Codesal en la librería Enclave, en Madrid: “Y en esta tarea, la de tomar consciencia de la fisicidad, la enfermedad se vuelve una circunstancia fundamental, porque es la que logra poner en primer plano la materialidad: sólo cuando algo no funciona bien somos capaces de advertir su presencia. O cuando la experiencia se hace límite, como en el sexo. Incluso cuando asoma la limitación de la experiencia, es decir, la muerte.”



“Al compás de un viento iluminador

sombra cubriente de obscenidad antes que luz

adquieren nueva naturaleza

la garganta el tenaz oído”



Hay quizá una asociación o una continuidad entre la casa y el cuerpo, el cuerpo próximo, amado. Huecos que nos reciben, oquedades que nos contienen completamente o por las partes que nos significan, aunque no siempre estemos ahí, en ese cuerpo otro, y no siempre busquemos nuestra propia huella.



“En la mano tendida / ningún rasgo // de aquella donde la mía / cupo entera // en otros casos / requiero su vacío”. No siempre nos encontramos dentro de esa casa o ese cuerpo que parece esperar nuestro regreso; y tal vez sea ésta, a la que queremos volver, una casa en la que no hemos estado antes. Puede que por eso tampoco todos consiguen el regreso, porque aún tienen que ir. “De vuelta a casa por camino errado. / no pocos irán al terraplén”.



La raíz, el arraigo y el desarraigo de los humanos pertenece al vínculo social pero también al alma de cada uno. Hay momentos en Un eclipse no se elige en los que esas raíces aparecen como celdas asfixiantes, que llegan a convertirse en una carencia, en una ausencia. No se trata del origen, en el sentido que le da Benjamin, no es aquello que se va haciendo en su pasar. La raíz está retirada, al fondo de un deseo por el que no se sabe a quién pedir cuentas. A quién preguntar cuando la memoria se ha cobijado en aquello que pasó.



“Deseo concluir ya esta tarea

aunque me sobrevenga otra peor

como bajar al apretado sótano

para sellarlo a fuego”



Así dice Olvido García Valdés al final de este poemario: “En el libro se oye una textura-voz que se deshila y fluye, y que en tal fluir alcanza ‘ciertas partes más oscuras / imagen de la imagen del habla’; no lo liso sino lo rugoso, la arruga de carne y piel, y, al mismo tiempo, ‘tersura de un canto pulido’, forma cinética, canto rodado del río de la vida.”