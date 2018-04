30 años de Tendencias21, nuevos espacios de diálogo ciencia-sociedad

Tendencias21 cumple 30 años de presencia en el mercado y lo celebra con tres iniciativas que pretenden contribuir a la transición de nuestra sociedad hacia un nuevo modelo de convivencia y desarrollo, más armónico con la naturaleza y en las relaciones entre personas, pueblos y naciones.Queremos romper la barrera invisible que nos separa de los millones de lectores y seguidores que nos visitan cada año y nos siguen en las redes sociales. Y lo hacemos por dos motivos: el primero, la crisis de la globalización, que se ha agudizado en estos últimos 30 años. La ciencia no tiene todas las soluciones necesarias y gran parte de lo que puede aportar sencillamente es ignorado cuando no manipulado por los agentes sociales.Nosotros disponemos de un talento considerable, representado por la comunidad de más de 100 científicos que habitan o circulan por nuestro ecosistema, y una audiencia no menos representativa que demanda conocimientos y herramientas para afrontar problemas cotidianos y ayudarle en su toma de decisiones. Este es el tesoro que queremos socializar en nuestro 30 aniversario para contribuir al diseño del nuevo modelo de civilización al que estamos abocados.El segundo motivo es la urgente necesidad para nosotros, la familia fundadora de Tendencias21, de actualizar el modelo económico. Estamos en un sector, el de los medios de comunicación, que está sufriendo un fuerte seísmo que ya ha costado la vida a importantes medios emblemáticos y amenaza a los que todavía sobreviven, tanto de España como de otros países.No existe un modelo claro de cómo mantener un proyecto como el nuestro, ni tampoco existe mayor sensibilidad social hacia la promoción de la cultura científica, que es nuestra razón de ser y uno de los pilares que soportan el cambio de civilización.Eso nos pone en una situación más que complicada para resolver la ecuación económica del proyecto. La hemos resuelto poniendo en marcha unas iniciativas que nos permitan articular la amplia comunidad de seguidores y lectores, con la finalidad de potenciar su talento y de obtener a cambio los recursos que nos permitan mantener el servicio y dimensionarlo a la altura de las circunstancias.La primera iniciativa puesta en marcha por Tendencias21 se llama Carta Académica , un punto de encuentro entre científicos y la sociedad para poner a su alcance la divulgación de sus conocimientos. Se trata de un sistema fácil y sencillo para que cada investigador pueda informar a la sociedad de su trabajo y su relevancia social y establecer un diálogo directo con ella, de la que puede obtener reconocimiento social y proyección profesional.Nos hemos inspirado en un modelo que ya existe a nivel global, que circula en inglés y francés, pero no en español: The Conversation . El mundo hispano no puede estar al margen de este espacio de diálogo entre los científicos y la sociedad, que fue reclamado en 1987 por el profesor de genética de la Universidad de Ginebra, Albert Jacquard, en un libro emblemático, Les scientifiques parlent (Hachette). Hoy, merced a la técnica y a la iniciativa de un periodista australiano, se ha hecho realidad y se ha globalizado. Nosotros vamos a sumarnos a esta iniciativa global abriendo este espacio en español a científicos e investigadores de España y de América Latina, así como a cientificos de otras latitudes que escriban en la lengua de Cervantes.La segunda iniciativa se llama 1MILLÓN DE IDEAS , un programa global de inteligencia colaborativa para potenciar el talento de la sociedad. Es la única plataforma de cobertura mundial de esta índole que ayuda a difundir y promover ideas y proyectos, individuales y/o colectivos de personas de todo el planeta, poniéndolas en valor, aportándoles máxima visibilidad, notoriedad, difusión y apoyo, para que puedan materializarse.La tercera iniciativa es el CLUB NUEVO MUNDO , un espacio de diálogo entre ciencia y sociedad para buscar soluciones innovadoras a los problemas globales. Cuando esté totalmente formado, aglutinará a no más de 1.721 personas comprometidas con el cambio global al que aportan ideas, soluciones y herramientas para facilitar el cambio de civilización.