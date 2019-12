Ada Salas: "La escritura es siempre una experiencia de riesgo"

Poemas de Descendimiento (Pre-Textos)



EL vacío.

Su piel como escamas qué

protege. Tú eras el amor todo se abría

todo

bebía de tu luz. Ahora este cadáver

que

hay que enterrar

este despojo

que

se nos cae de las manos.

Lo que viene después de la alegría del

deslumbramiento. Lo que nos pesa

es no tener más vida.





DEBAJO de la piel

corre la sangre. Debajo del color

el blanco del estuco.

La luz.

La transparencia.

Otro poco

de aceite

para

que lo vivo

aflore entre lo muerto.

El pulso de esa mano. La savia

de ese roble. Un pequeño gusano

que crece en esa herida

una abeja

que zumba

en ese corazón.



Quién se atreve a decir que todo está cumplido.



Cuando va a anochecer

los vencejos invaden esta sala

vacía.





NO aún

la rigidez.

Aún cierta tibieza.

Deslizándose hacia.

Hacia el reino del no.

Pero aún esa curva en el torso

esa

flexión en ese brazo

esa

ternura en las rodillas. Esa carne que aún

si la tocaras. La muerte es lo que no

podemos conocer ―lo que no

conocemos no puede

describirse

no

representarse―.

La muerte nos aleja la muerte no es humana.

Has querido pintar un cadáver.





(Écfrasis ―ahora sí―. Inventario)



HAY una

calavera,

No hay ningún animal.

Son cuatro las mujeres seis los hombres.

Apenas un vestigio de paisaje

―cuatro

tres

florecillas

debajo de los pies

de Magdalena―. Luego están

el dorado

lo extraño de esa rara tracería

―de su

delicadeza así

como de orfebre―. Como un

elemento ilusorio. Como si esto ocurriera

en la

profundidad

de un espacio dramático

―la caja

donde ocurre

el sufrimiento―.

Y tú el espectador.

Los zapatos la piel

―qué raros

los zapatos―

la frente y los mechones ―uno

a uno

marcados los cabellos―. Las piernas. Ese rojo.

Los clavos que se salen del encuadre

―el horror

que no encuentra lugar―. Unos cuerpos

que pesan

y flotan sin embargo

que pueden que podrían

tropezarse

que parecen a punto

de caer uno encima del otro

―difícil

sostenerse

para siempre en el llanto―. Y la cruz. Esa cruz

tan pequeña. Para ser

un humano es preciso

―nos dice―

sufrir hasta la muerte.

También estar desnudo. O que la

desnudez

es tan sólo divina.

Y no existen los dioses.

Y ese cuerpo no sufre.

Y ese Dios no está muerto.