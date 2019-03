Alegoría de las relaciones de poder en “El jardinero”, de Alejandro Hermosilla

Explicación simbólica



Mucho hay de destacable en el libro de Hermosilla, pero lo más valioso es, sin duda, su voluntad de hacer literatura, es decir, de construir símbolos que sirvan al lector para comprender lo que le rodea y su propia interioridad, en vez de ofrecer un relato complaciente con sus convicciones cercano al lenguaje publicitario, tan en boga en el panorama de la narrativa actual.



Para alcanzar este objetivo Hermosilla recurre a un estilo brillante, curtido en las lecturas de grandes maestros de la literatura europea, como Bernhard o el propio Kafka, con el que consigue construir un ambiente onírico en el que muchas de las leyes tradicionales del relato quedan en suspenso.



Es esta tendencia del autor a bascular hacia el estilo lo que presenta, sin embargo, el máximo escollo, ya que la brillantez de la prosa no es suficiente para solventar la sensación de repetición y cierto estancamiento en un relato que ha desplazado la trama quizá a un ángulo demasiado apartado.



El planteamiento de que quizá podríamos encontrarnos en un sueño del protagonista no es suficiente tampoco para justificar la descomposición temporal que produce, sobre todo hacia el final de la novela, cierta sensación de inverosimilitud.



Estos elementos no demasiado conseguidos no empañan, sin embargo, el conjunto de la novela, de muy recomendable e interesante lectura. Estaremos atentos a los trabajos posteriores del autor.