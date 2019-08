Ana Helena Chacón: “Si el ser humano no es el centro de cada decisión, perderemos nuestra esencia”

Con apenas cinco millones de habitantes, la sociedad “

” ha ido construyendo su futuro apostando por la tecnología y por los valores, siendo uno de ellos la paz.

Costa Rica es un ejemplo de alter sociedad, que simplemente es esa “otra” sociedad que ha sabido construir su futuro sobre una identidad cultural fuertemente arraigada entre las personas.ticaPudiera no ser casualidad que el ganador en 2017 del Premio Nobel de la Paz fuera el costarricense Carlos Umaña En plena Sociedad Digital, el olimpo pacifista y medioambiental costarricense empieza a brillar por otras cuestiones y es que se ha revelado como uno de los focos de innovación más destacados del continente americano.La embajadora de Costa Rica en España, Ana Helena Chacón, es un ejemplo gráfico de la sociedad “tica”. Con una sonrisa permanente y un hablar pausado, se desenvuelve con naturalidad ante los retos de la tecnología y comprende perfectamente la necesidad de incorporar ética en la inteligencia artificial.Para avanzar como humanidad debemos comprometernos por completo con el respeto a los derechos humanos. Ello incluye a todas las personas, sin importar su color de piel, a quién aman, su edad, su origen, sus creencias o su lugar de residencia. Somos una sola raza y tenemos derechos que no son favores ni caprichos, no son monopolio de las mayorías, ni visiones de mundo de una población en particular.Los únicos capaces de hacer transformaciones somos los seres humanos. Por lo tanto, la inversión en capital humano es la única alternativa para generar movilidad social. Enseñar habilidades digitales es una prioridad para las sociedades. Dichos aprendizajes nunca estarán de más. Es importante capacitar para conseguir jóvenes más reflexivos, analíticos, que se muestren disconformes ante las desigualdades. Creo que es un imperativo.Hoy las tecnologías pueden suplantar mucha mano de obra no calificada. Por eso la innovación es fundamental, para no dejar a nadie atrás. Como sociedades debemos apostar a la equiparación en la calidad de la educación sin que las diferencias geográficas sean un factor determinante. Tampoco el género o tu procedencia. Solo así nos salvaremos los unos a los otros y podremos convivir en armonía con las tecnologías, las ciencias y la innovación.La tecnología nos ha traído grandes avances, que se producen con una rapidez nunca antes vista, pero debe de estar acompañada de un componente ético fundamental para la humanidad. Desde las nuevas formas de comunicarnos hasta cómo recibir y desagregar la información constate a nuestro alcance, requiere de educación.La Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, la robótica, en una economía digitalizada, nos podrían hacer perder el rumbo, donde el alma y los sentimientos no tengan prioridad. La búsqueda de la armonía debe de ser nuestro norte. Por más imaginación que tengamos no podemos saber hasta dónde nos llevará cada una de las nuevas invenciones, pero el día que no pongamos al ser humano como centro en cada decisión, ese día perderemos nuestra esencia.