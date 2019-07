Atípica y osada “Caligrafía de la necesidad” , de Cecilia Quílez

oca la médula del sentido c

En Cartilla de símbolos, la poeta en primer lugar avisa: “El verbo sujeta la voluntad del frío / Los demás ardemos o sobrevivimos miserablemente / En la frontera de lo indecible". Ese resistir y esa voluntad de poder ser es lo que genera una identidad autónoma y amorosa, sin dueño ni Dios; leal a su propia conciencia, y que aquí conversa con la muerte.Hay en este diálogo cierta complicidad con el poeta leonés Antonio Gamoneda o con el filósofo francés Gilles Deleuze, una complicidad que enraíza en la singular voz de la autora del mismo modo que lo hacen el veneno del dolor y de la ausencia, hasta alterar al yo poético: “Va tu licor inmaculado / Mi yo sin sangre / Porque ahora / Ni a mí ni a ti / Nada nos importa / La poesía".De este modo, Caligrafía de la necesidad nos enfrenta al miedo y a la muerte, pero también a algunos medios de reconciliación con la vida: la sexualidad, el amor, el delirio; para constatar que, entre la fragilidad, puede persistir una voluntad poética de ser: “Y seguir amando el fuego / Idolatradamente / Confusos / Ante la escritura / Como único asilo”.En Perfomance del ángel, un epígrafe susurra : “Renuncio a la espera / Después de tanta sed / Toma mis alas / Oh, infiel misericordia”. En general, en la poética de Cecilia Quílez los ángeles representan a personas que en algún momento la han ayudado o acompañado. En esta parte del libro, la autora reflexiona, además de sobre estos "ángeles" sobre el hecho de ser mujer, de una forma no sujeta a la iconografía patriarcal, a la cosificación capitalista o a la demonización religiosa. También en esta sección volverá a referirse a la poesía como la savia que alimenta la condición humana, aunque no dé de comer: “Vivir del hambre / Como un perro / Donde la muerte me halle durmiendo / Con el mejor hueso / Y la serenidad entre los labios”.La última sección del libro, Siglo XXI (epílogo) contiene el exordio “Nunca dejaré de preguntarme / Para quienes sirven las respuestas”. Aquí, Caligrafía de la necesidad nos conmueve y remueve en lo más íntimo. Ton una sintaxis atípica, con una gramática creativa osada e incisiva. Es en esta parte donde la autora expresa la inteligencia sensible del cuerpo convocando la revuelta necesaria de ser, amar, no-morir en vida. Una revuelta intrínsecamente ligada a la escritura y que es la que nos espera a los lectores:



"La mayoría de las veces



Era una necesidad



Sentir que sentía



Y escribir después



En c



a



s



c



a



d



a”-