Aubrey de Grey: en 5 años habrá medicamentos para el envejecimiento

En este mes de noviembre de 2018 se publicó en longevityworldforum.com que usted dijo que la medicación para revertir el envejecimiento será una realidad dentro de 5 años. ¿Puede describir, a grandes rasgos, su mecanismo de acción?



Bueno, no habrá un solo medicamento, habrá muchos medicamentos diferentes, y todos ellos tendrán diferentes mecanismos de acción. Así pues, por ejemplo, algunos de ellos consistirán en células madre que colocaremos en el cuerpo y servirán para reemplazar a las células que el cuerpo no reemplaza por sí solo (ya no es capaz de hacerlo). A veces serán medicamentos que matan células que no deseamos. Algunas veces se utilizarán genes, esto es, terapia genética, que dota a las células de nuevas capacidades para descomponer productos de desecho, por ejemplo. En otras ocasiones, serán vacunas u otras terapias inmunológicas para estimular el sistema inmunológico para que elimine ciertas sustancias ... en definitiva muchas cosas diferentes. En 5 años, probablemente tengamos la mayor parte de eso funcionando. No creo que realmente lo tengamos perfecto para entonces, probablemente todavía estemos en las primeras etapas de los ensayos clínicos en algunos de estos mecanismos. Y luego tendremos que combinarlos, uno por uno, para asegurarnos de que no se afecten entre sí de manera negativa. Así que todavía habrá camino por recorrer. Pero sí, creo que es muy probable que dentro de 5 años tengamos todo, o casi todo, en ensayos clínicos.



Muy bien y luego los ensayos clínicos durante siete años hasta que se perfeccionen... Los ensayos clínicos normalmente toman mucho tiempo, ¿no?



Depende. Por ejemplo, en el envejecimiento, debido a que existe esta acumulación progresiva de daño, podríamos tener dos tipos de terapias: terapias que disminuyen la velocidad a la que se acumula el daño, o terapias que reparan el daño que ya ha ocurrido. ¿De acuerdo? El segundo tipo de terapia es lo que creemos que va a ser más efectivo, y va a ser más fácil de hacer, y podrán verse resultados muy rápidamente, como en uno o dos años. Por supuesto, aún queremos saber qué sucede más adelante, pero lo primero es determinar si esto funciona, y tan pronto como empiece a funcionar, puede comenzar a estar disponible. Los ensayos clínicos están cambiando. Históricamente, se ha seguido la pauta que los ensayos clínicos tenían que completarse antes de que alguien pudiera recibir un medicamento. Pero ahora estamos ante nuevas políticas, hay una cosa llamada licencia adaptativa, que se está volviendo popular en los EE. UU y también en otros lugares, donde el medicamento se aprueba en una etapa anterior, y luego se monitoriza.



MIOPÍA COMPRENSIBLE



Más allá de la perspectiva humanitaria, de evitar el dolor y sufrimiento que conlleva la vejez, si es cierto que aumentar los años de vida saludable en las personas, reducirá significativamente el gasto en sanidad por parte de los gobiernos, ¿por qué éstos no aumentan y promueven la investigación en esta área?



Estás absolutamente en lo correcto. Es bastante extraño que los gobiernos sean tan miopes. Pero, por supuesto, el problema real es psicológico: no solo los gobiernos son cortos de vista. Casi todo el mundo tiene poca visión en este tema. La razón por la que creo que esto es así es porque la gente todavía no puede convencerse a sí misma de que esto va a suceder. Ya sabes, desde el comienzo de la civilización hemos sabido que hay una cosa terrible llamada envejecimiento, y hemos estado desesperados por hacer algo al respecto, deshacernos de él. Y, desde el comienzo de la civilización, han venido personas que dicen: "Sí, aquí está la solución, ¡aquí está la fuente de la juventud!" Y siempre se han equivocado. Entonces, cuando llegue la próxima persona y diga que cree que sabe cómo hacerlo, por supuesto habrá cierto escepticismo, hasta que realmente se demuestre que es verdad. Y, por supuesto, si no crees que va a funcionar, entonces no vas a apoyar el esfuerzo financieramente. Esa actitud es muy miope, pero es comprensible.



¿Por qué cree que la industria farmacéutica no dedica sus esfuerzos de investigación y desarrollo en esta área, que causa la muerte de cien mil personas cada día?



Bueno, hoy la industria farmacéutica está orientada hacia mantener con vida a las personas mayores cuando están enfermas. Hace su dinero de esa manera. No es sólo la industria farmacéutica, toda la industria médica. Y así, la mayoría de las personas pueden decir que están preocupadas de que, quizás, la industria farmacéutica está en contra de estas terapias. No creo que eso sea cierto en absoluto. Creo que la industria estará a favor sencillamente porque la gente estará a favor. Pero la gente no está realmente a favor todavía. La gente realmente no confía en la medicina preventiva. Piensan "si aún no estoy enferma..." No confían en esta medicina en general, saben que es experimental. Entonces, como todavía no están enfermos, piensan: "Bien, esperaré hasta que me enferme." Pero nosotros podemos cambiar eso. Eventualmente, la gente entenderá que será mucho más efectivo tratarte antes de enfermarte y luego, toda la industria médica responderá a eso, y creará los medicamentos que la gente quiere pagar.



Así que no cree que vayan a estar en contra de estas terapias.



No. Ellos seguirán este camino.



Pero ahora no están enfocando la investigación en esta área.



Así es, porque no lo necesitan. En primer lugar, las grandes compañías farmacéuticas no hacen mucha de su propia investigación. Solo esperan a ver qué pasa y luego compran pequeñas empresas.