Avatares de moscas ayudan contra el cáncer

En el estudio actual, el cáncer del paciente ya se había diseminado y se había vuelto resistente a ciertas terapias. La secuenciación genética mostró que el tumor contenía al menos nueve mutaciones, que los investigadores luego replicaron en las células intestinales de las moscas, antes de criar a 300.000 de ellas.Luego, desarrollaron un sistema robótico que probó 121 medicamentos existentes en las moscas, incluidos medicamentos para el cáncer y otras enfermedades.Varias combinaciones de medicamentos no solo evitaron la muerte, sino que también retardaron el crecimiento del tumor en los intestinos de las moscas.Finalmente, los médicos decidieron un medicamento contra el cáncer y un tratamiento para la osteoporosis que fuera la combinación más efectiva con la seguridad mejor anticipada gracias al experimento con las moscas.Aunque los médicos creen que esta combinación prolongó la supervivencia del hombre, el resultado no consiguió la curación. El paciente desarrolló resistencia al tratamiento después de 11 meses y la secuenciación del tumor no identificó qué mutaciones habían estado involucradas para conferir esta resistencia.Cagan dice que se necesitan avatares de animales ya que, aunque existen medicamentos contra el cáncer para las mutaciones únicas, aún no es posible predecir cómo responderá un tumor ante un tratamiento: "Todavía no conocemos las mejores combinaciones de medicamentos para una persona con nueve mutaciones tumorales".Actualmente, se están desarrollando avatares de ratón en algunas universidades y una empresa ya los proporciona para guiar el tratamiento de los pacientes con cáncer. Una biopsia del tumor del paciente se envía a la empresa y las células tumorales se implantan en ratones. Una vez que los medicamentos se han probado en los ratones unos meses más tarde, los resultados se envían al médico del paciente.Sin embargo, los avatares de mosca tienen ventajas sobre los avatares de ratones: son más fáciles de detectar y su uso significa que las preocupaciones éticas sobre la investigación con animales no representan un problema.Rita Fior, del Centro Champalimaud de investigación biomédica en Portugal, señala en NewScientist que los diversos modelos tienen sus ventajas y desventajas y que ningún ensayo a gran escala ha determinado si alguno de ellos aumenta la supervivencia del paciente más que si un médico hubiera utilizado su propio criterio."Nuestro objetivo es predecir con anticipación cuál es el mejor tratamiento y obtener el medicamento correcto la primera vez", dice Fior. "Entonces podemos dejar de experimentar con los pacientes", concluye.