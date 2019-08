Brillante versión de “La importancia de llamarse Ernesto” para las noches de verano

Imperecedero humor inglés



Hay que decir que el teatro Lara conserva un aroma decimonónico que lo hace perfecto para acoger una obra como esta. Creo que pocos planes mejoran este agosto en Madrid al de sumergirse en la castiza Corredera Baja y pasar una hora y media al calor de las ingeniosidades y pequeñas perversidades del gran dramaturgo irlandés.



Sobre todo si está tan dignamente vestido como en esta brillante y fiel adaptación. No se prodiga mucho Wilde en nuestros escenarios y muy raras veces se ha asomado su Honesto/Ernesto a nuestras tablas. Me dio la sensación de que buena parte del público no conocía la obra y se sorprendía con los giros dramáticos, además de reírle las maldades. Auguro una fortuna merecida a esta pieza imperecedera del “humor” en su sentido más inglés. Fina, malévola, venial.



Creo que hay que destacar la agilidad de las transiciones, con entradas y salidas de escena francamente brillantes, acaso un exceso de aspavientos (me refiero a los que no están teatralizados explícitamente, ya que esos funcionan muy bien) en algunos (como el cura) y un cierto hieratismo en tía Augusta, personaje memorable, representada con quizá excesiva contención por Paloma Paso, la nieta de Jardiel y madre del director.



Deseo subrayar y aplaudir el papel de las tres actrices jóvenes, a quienes ya conocemos de anteriores empresas, también en sus recursos de gestémica corporal en donde brilla la mano del director. Ana Azorín está impecable y sus mohines y caras de asombro, ira o sorpresa hacen las delicias del respetable.



En definitiva, una representación brillante, notable, diríase perfecta para estas noches de verano agosteño. Para disfrutar de la ironía impecable de Wilde, de su riqueza verbal, de su finura políticamente al margen de lo correcto o previsible, abandónense al deleite de esta enésima reescritura de la Comedia de las mentiras de Plauto y recuerden que el teatro es el arte total, el arte ciudadano por antonomasia, y que el tema de la comedia es siempre y solo la familia, la casa, lo doméstico. De lo político ya se encarga la tragedia.



Los de mi edad o mayores verían en 1968 un Estudio 1, aún en blanco y negro, en que se adaptó la obra con un joven Paco Valladares como protagonista en el papel de Ernest Worthing. No se lo van a creer, pero Valladares estaba sentado a mi derecha el día del estreno.