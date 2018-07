Cada persona tiene una anatomía cerebral única

Huella cerebral versus dactilar



Eso significa que el análisis del cerebro de una persona permite conocer no sólo su trayectoria de vida, sino también su identidad, ya que no hay dos cerebros iguales en la anatomía humana.



Esta investigación ha determinado que el cerebro es una seña de identidad tan inconfundible como la huella dactilar, que permite, mediante la impresión de las crestas capilares de un dedo sobre una superficie, identificar a una persona.



Eso no significa, sin embargo, que la identidad única de cada cerebro pueda ser usada corrientemente, como se hace con las huellas dactilares, para reconocer la autoría de una persona.



Las imágenes de resonancia magnética son demasiado costosas y consumen mucho tiempo en comparación con el método probado y simple de tomar huellas dactilares, señalan los investigadores.



Jäncke concluye: "Hace apenas 30 años pensábamos que el cerebro humano tenía pocas o ninguna característica individual. La identificación personal a través de las características anatómicas del cerebro era inimaginable. Mientras tanto, la resonancia magnética ha mejorado mucho, al igual que el software utilizado para evaluar el escáner cerebral. Todo esto nos ha permitido conocer el cerebro mucho mejor”.