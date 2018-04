Carta Académica, un paso más hacia la cultura científica Un sistema sencillo para que cada investigador pueda contar a la sociedad su trabajo y relevancia social

Tendencias21 ha creado la Carta Académica para poner al alcance de académicos e investigadores la divulgación de sus conocimientos. Un sistema sencillo permite a cada científico contar a la sociedad su trabajo y relevancia social, llegar a nuestros millones de lectores y seguidores y potenciar la cultura científica en la sociedad.







Cada día se hace más necesario tender puentes entre la comunidad científica y la sociedad. Nosotros llevamos tres décadas dialogando con científicos e investigadores de diferentes países, difundiendo sus investigaciones más relevantes y dando difusión internacional a sus resultados de investigación, a través de una metodología específica que ha obtenido un éxito contrastado.



Cuando nacimos en 1988, fuimos pioneros en dar la palabra a los científicos. Todos los autores de los primeros años eran investigadores y pensadores (epistemólogos) que escribían personalmente los artículos siguiendo las orientaciones básicas de la divulgación científica. El premio Nobel de Química, Ilya Prigogine, también firmó su artículo en nuestra revista. Junto a otro premio Nobel, Abdus Salam, forma parte de la historia de nuestro Consejo Editorial.



Fruto de esa colaboración con la comunidad científica surgió nuestra comunidad de blogueros, que a día de hoy reúne a más de 60 expertos que mantienen activa su presencia en temáticas que van desde las neurociencias, la física o la historia, hasta la Inteligencia Artificial, la ingeniería, el marketing, el branding, la filosofía, las relaciones internacionales, entre otras muchas disciplinas y tecnologías.



Sistema fácil y sencillo



Pensamos que ha llegado el momento de ampliar este diálogo directo entre la ciencia y la sociedad y por eso hemos creado la Carta Académica, un sistema fácil y sencillo para que cada científico e investigador pueda informar a la sociedad de su trabajo y su relevancia social.



Lo harán directamente, con estilo propio, mediante textos comprensibles y breves, a los que nosotros aportaremos toda nuestra experiencia de edición periodística y nuestra difusión (más de 650.000 usuarios únicos mensuales) repartida en más de 120 países.



Con esta iniciativa pretendemos promover el debate público basado en un periodismo responsable, riguroso y ético; ampliar el espacio de encuentro entre los científicos y la sociedad; contribuir a que los científicos cumplan con los protocolos de difusión de sus proyectos de investigación; y promover la libertad universitaria en investigación, docencia y relación con la sociedad.



Los artículos no serán revisados por pares: ese no es el espacio que nos corresponde. Estamos en donde hemos estado siempre: en el nivel de acercar a la sociedad los conocimientos científicos desde un periodismo riguroso y ético que sólo pretende potenciar la cultura científica en la sociedad, combinando la experiencia universitaria con la riqueza periodística.



Ayuda a la comunidad científica



Estamos convencidos de que esta iniciativa será de gran ayuda para la comunidad científica y también para nuestros millones de lectores y seguidores, siempre ávidos de conocimientos, que nos visitan cada año buscando respuestas y herramientas para su vida cotidiana en los más diversos campos del conocimiento científico.



La Carta Académica es la tercera iniciativa que pone en marcha Tendencias21 en su 30 aniversario. La primera ha sido el



Carta Académica culmina estos compromisos de Tendencias21 destinados a preparar a la sociedad para los nuevos tiempos, cuando se cumplen 30 años de su presencia en el mercado.



A estas tres iniciativas estás invitado a participar: si eres investigador, en Carta Académica. Si eres lector o seguidor, bien en el Club Nuevo Mundo, bien dando a tus ideas el recorrido que necesitan para convertirse en realidad a través de 1MILLÓN DE IDEAS.



Depende de ti. Busca tu espacio en este ecosistema de innovación y proyecta tu talento a la sociedad. Te esperamos.



