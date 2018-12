Cartografiado el panorama genético del cerebro

Según los investigadores, los eventos moleculares que conducen a trastornos neuropsiquiátricos pueden preceder a los síntomas meses o incluso años. "Los factores de riesgo de la enfermedad siempre están presentes, pero no se manifiestan por igual en el tiempo y el espacio", explica Nenad Sestan, uno de los investigadores, en un comunicado de la Universidad de Yale, que participó en la investigación.Con este amplio trabajo, los científicos han dado un paso hacia la construcción de un modelo informático del genoma del cerebro, capaz de dilucidar las raíces genéticas de la esquizofrenia, el autismo y otros trastornos.La investigación culmina un esfuerzo científico iniciado en los años 90 para determinar el origen genético de la esquizofrenia, el autismo y otros trastornos cerebrales. Tal como explica The New York Times, aunque se ha confirmado la predisposición genética a contraer estos trastronos, ha sido imposible hasta ahora desentrañar los complicados mecanismos que llevan a esos genes a manifestar los trastornos mentales que atormentan a millones de personas en todo el mundo. El nuevo estudio supone un salto cualitativo en esa línea de investigación y abre el camino a explorar nuevas terapias para el tratamiento de estos trastornos.