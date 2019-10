Celtiberia, km 0 de transformación digital territorial en la Unión Europea

El próximo 19 de octubre de 2019 la alcaldesa de Orea (Guadalajara, 200 hab), Marta Corella, tiene la intención de comunicar a numerosos alcaldes y vecinos de los pueblos de Molina de Aragón, que existe un programa denominado Europa Digital, impulsado por la Comisión Europea, que fomenta la implantación de las directivas europeas para la creación de un nuevo entorno digital.Además, va a informarles de que hay una consulta pública abierta hasta el 25 de octubre de 2019, en la que pueden participar. Marta Corella va a invitar a las personas a alzar su voz frente a Europa.Orea se encuentra en el epicentro de la España vaciada, un territorio con el doble de tamaño de Bélgica, pero con la densidad poblacional de la Laponia finlandesa.Su alcaldesa ha tomado consciencia de los posibles beneficios de participar en la construcción digital de una nueva sociedad y se ha visto apoyada por el Club Nuevo Mundo para construir una nueva sociedad desde un kilómetro 0.Marta Corella liderará uno de los procesos de transformación digital territorial en la Unión Europea y el Club Nuevo Mundo gestionará la herramienta para materializarlo, un sandbox regulatorio, que se planteará en un futuro cercano, para su tramitación parlamentaria y su supervisión por la Comisión Europea.El proceso de creación de la comunidad de personas que impulsen el concepto de Celtiberia Digital se encuentra en estado todavía embrionario. La reunión de Orea prevé la realización de mesas de trabajo que recopilen las demandas de las personas e instituciones que deseen participar en la construcción de lo que sería la primera nación digital nacida en España.Esas personas serán los miembros fundadores de una nueva comunidad de personas que se conectan porque comparten valores y sueños.La viralización del mensaje del centenar de personas convocadas hacia sus centros de influencia puede tener un impacto impredecible. Orea puede convertirse en el kilómetro cero de aquellas personas que desean una nueva sociedad, una que desea reinventarse.Un proyecto de futuro no debería copiar planteamientos del pasado. Frente a la “inteligencia artificial”, el concepto de “inteligencia colectiva” se configura como clave en la construcción de Celtiberia Digital.El problema es que en la actualidad no existe ningún modelo de inteligencia colectiva que permita el gobierno de las personas en territorios físicos concretos. Los gobiernos y las empresas hacen uso de las inteligencias artificiales, pero no de la inteligencia colectiva, porque, simplemente, esa posibilidad no existe. De momento.El mayor conocimiento del medio ambiente y la mayor comprensión de la naturaleza han permitido observar cómo las hormigas, por ejemplo, cuentan con la tecnología para conocer su futuro con total precisión.Las hormigas tienen la capacidad de tomar decisiones en el presente porque ya tienen muy claro su futuro. Así, por ejemplo, en una línea de 100 metros, la primera de las hormigas es capaz de transmitir la realidad que está viviendo y comunicar su conocimiento del entorno a las miles de hormigas que la siguen, en tiempo real.Si la primera hormiga encuentra un río sorteable, miles de hormigas más atrás ya comprenden que en 100 metros deberán sortear, quizás, un puente construido por los miembros de la comunidad. Para una hormiga, 100 metros es mucha distancia, pero su cabeza ya cuenta con la información que le permite tomar las mejores decisiones para su presente.Las hormigas saben cómo no poner su futuro en peligro. Las hormigas cuentan con antenas que les permiten la comunicación transparente y una comprensión nítida de lo que va a pasar. La inteligencia colectiva no existe para los seres humanos porque la tecnología no nos permite comunicarnos como los animales. Construyamos esas antenas.Las hormigas no son más que un ejemplo de un sistema de inteligencia colectiva que se repite en numerosas especies en la naturaleza, como las abejas. Se trata de la configuración social de una comunidad donde sus miembros son iguales (son pares), se comunican con total transparencia, toman decisiones eficientes porque tienen la capacidad de predecir el futuro, y están conectados a una realidad natural de la cual dependen.Celtiberia Digital está compuesta por personas que desean una mayor conexión con la madre naturaleza, que desean sentirse inspiradas de las lecciones de la biosfera, nuestra una gran maestra milenaria, para configurar una nueva realidad social. Frente a la inteligencia artificial, Celtiberia Digital podría ser el primer experimento de inteligencia colectiva conectado por blockchain de la Unión Europea.Es cierto que provincias como Guadalajara, Soria, Cuenca, o Teruel, así como numerosas zonas en Zaragoza, Burgos, Segovia, La Rioja y Valencia, suponen un reto para generar riqueza del tipo industrial.Se han visto enormemente afectadas por un proceso de despoblación que no sólo ha vaciado al territorio de personas, sino que su riquísimo patrimonio histórico-artístico ahora agoniza y en muchos casos muere.No hay más que observar Molina de Aragón (Guadalajara). Sus 3.000 habitantes se ven incapaces de mantener sus numerosos edificios palaciegos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, que están hoy en día abandonados y en ruina.El patrimonio histórico artístico que permitía ilustrar una identidad construida bajo cientos de años de esfuerzo de nuestros tatarabuelos podría formar parte del recuerdo en un futuro no muy lejano.Si bien es cierto que el territorio señalado tiene un problema de tipo “industrial”, también es cierto que la solución podría ser “digital”. La conexión de los deseos de las numerosas personas que construyan una nueva realidad en las provincias señaladas, con un vínculo emocional tan fuerte con los entornos rurales, no podría sino dirigir el nuevo territorio digital hacia un esquema medioambientalmente más sostenible.Y estas personas ya cuentan con distintas “balas digitales” que les van a permitir construir su nueva realidad. Existen numerosas razones por las cuales la ciudadanía preferirá una gestión diferente de la energía . Y además, Europa la anima al cambio.La última directiva europea sobre energía , del 5 de julio de 2019, ya permite que personas e instituciones produzcan y vendan su energía, bajo distintas formas legales o de adhesión a comunidades de personas.Supone un manual de instrucciones para que cada pueblo en Celtiberia pueda disfrutar de autonomía en sus decisiones sobre su futuro energético. Permite que los pueblos gestionen sus recursos propios sobre la base de sus valores y se conecten en comunidades de generación energética distribuida.Con el nuevo concepto de “trabajo” de las personas, dedicado principalmente al cuidado del medio ambiente, y con los recursos gestionados de una alter manera, Celtiberia Digital pretende convertirse en una referencia medioambiental que pudiera ser replicada en cualquier espacio europeo que sufra de despoblación.