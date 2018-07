Cierta salvación del tedio: “El temblor y la ráfaga”, de Nuria Ruiz de Viñaspre

Debajo de las palabras



A lo mejor, lo más íntimo de El temblor y la ráfaga sea esa montonera de vida que no se lee porque no está ni en las palabras sino debajo. Sube, como un vapor.

Una olla hirviendo.



La olla hirviendo acerca este libro a una rara manera de romanticismo destemporalizado que no es tal, pues lo contradice una retórica extrañamente barroca que tampoco es barroca. No hay cajitas que valgan.



A veces el lector, la lectora, sentada a su lado en el banco de los castigos, descubre esa tendencia a instalarse en lugares que rápido sacan la bandera de peligro. Es una región cercana a la de los temores, temblores, ráfagas, entusiasmos, angustias, indecisiones y sobre todo dudas, la duda más bien, como un TODO, una amenaza. ¿Es eso una bandera o es un trapo? Todo va y viene como un gif imparable en el marco de una realidad que esquiva respuestas e impone modelos inservibles.



Ese sujeto inestable que sólo afirma dudas, que se afirma en la duda, pertenece a un espacio y a un tiempo que nos atañe, el nuestro, un mundo que tal vez sea el más confuso de los mundos posibles. También el más instigador, por violento, el más provocador para el DESEO, para el león, para las leonas.



Si no hay grandes verdades tampoco parece que encajen las grandes palabras, las grandes y performativas palabras con las que un extraño Poder, unos Poderes bien concretos nos pretenden mantener a raya. La palabra nunca, la palabra siempre, la palabra verdad, la palabra eterno.



Hay reflexión explícita sobre palabras como NUNCA o SIEMPRE, infunden un miedo atronador. Pero Ruiz de Viñaspre opta por las palabras pequeñas. Hasta los poemas en este libro pueden ser mínimos. Otra cosa es la hondura y cómo se consigue.



Juego lingüístico



Ruiz de Viñaspre juega, eso sí, su escritura es un continuo juego lingüístico como si en ello encontrara un cierto orden y una cierta calma. Pero lo hace, juega, como para que no parezca importante lo que dice, no quiere hacer pedagogía. Juega entonces engañosamente, con una cierta apariencia falsa de falta de retórica, a pesar de lo borroso a veces.



La fonética, los sonidos asociándose, derivándose, oponiéndose y contradiciéndose igual que los sentidos. El juego le sirve para ahondar o para abrir significado. Lo utiliza como sin querer, como sin esfuerzo, de la manera más natural. Sin embargo, en contra de esa cierta posibilidad de banalización y distracción que siempre puede amenazar a estas técnicas, en Nuria el juego es profundo, duele y tiene sentidos: uno de ellos se relaciona con esa posición ante la Palabra y ante las PALABRAS y su poder.



También las palabras caen, se niegan, no existen, se contradicen, no dejan espacio entre una y la otra. El caso es que así, cayendo, empequeñeciéndose, jugando, quitándose importancia, adquieren otra clase de poder, el de alentarnos, el de salvarnos del tedio, del tedio también lector, del cansancio de las formas. Del cansancio, vaya.



Un poema de El temblor y la ráfaga



recogeré hojas para ti

hojas de generaciones pasadas que serán nuestro presente

y mientras te digo esto

un avión grita sobre la casa

y lanza un fardo de pájaros sobre una tierra sin hojas