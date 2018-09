Confirman que el planeta Vulcano de Star Trek existe en realidad

Sistema estelar triple



40 Eridani A es la principal estrella del sistema estelar 40 Eridani. Situado en la Constelación de Eridanus, la sexta constelación más grande de las 88 constelaciones modernas, el sistema consta de tres estrellas: 40 Erinani B y 40 Eridani C, son las otras dos. En Star Trek, 40 Eridani A es el sistema en el que se ubica el planeta Vulcano, origen de los alienígenas vulcanos como Spock.



"Vulcano es el planeta de origen del Oficial Científico Spock en la serie original de ciencia ficción" Star Trek ", dice Henry. "Spock sirvió en la nave espacial Enterprise, cuya misión era buscar nuevos mundos extraños, una misión compartida por Dharma Planet Survey".



"Esta estrella se puede ver a simple vista, a diferencia de las estrellas de la mayoría de los planetas conocidos descubiertos hasta la fecha. Ahora cualquiera puede ver a 40 Eridani en una noche clara y estar orgulloso de señalar la casa de Spock ", dice Bo Ma, primer autor del artículo, publicado en" Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ".