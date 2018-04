Confirman que hubo más planetas en el sistema solar

Vestigio de un planeta perdido



La composición y morfología particular de estos materiales no puede explicarse si la presión a la que fueron formados los diamantes no era superior a los 20 Gpa (gigapascal). El pascal es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades.



Este nivel de presión interna sólo puede explicarse si el cuerpo original del meteorito no fuera el embrión planetario del tamaño señalado, según la capa en la cual se formaron los diamantes.



Numerosos modelos de formación de planetas han predicho que estos embriones planetarios han existido durante los primeros millones de años de nuestro sistema solar. Este estudio aporta la prueba irrefutable de su existencia.



Numerosos embriones planetarios han tenido el tamaño de Marte, como el que impactó con la Tierra y dio lugar a la Luna. Otros continuaron formando planetas más grandes que luego colisionaron con el sol o fueron expulsados del sistema solar.



Según los investigadores, este estudio aporta la prueba definitiva de que el cuerpo origen de del meteorito que nos visitó en 2008 era uno de esos grandes planetas perdidos, destruidos por colisiones, hace 4.500 millones de años.