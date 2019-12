Confluencia de vida y cultura en “Rambla”, de Manuel Fabián Trigos Baena

3. Tras la ciudad viene la senda, el camino personal, memoria actualizada. Aquí se expresa la conciencia de que uno no es nada sin la ciudad, sin la comunidad a la que pertenece (idea ya adelantada, por cierto, en la dedicatoria del libro, que reza: “a mi familia, a mis amigos y amigas, sois el camino que permite sobrevivir a cualquier rambla”).



Uno es asimismo siempre la callejuela que camina: “Fui callejuela / estrechez sin vanos / grieta nocturna / en el cuerpo de la ciudad”.



Además se camina siempre impulsado por la memoria (también de la comunidad que nos precede): “Sin fin / sin consecuencia / caminamos / buscando el sendero de piedra”. Se nos habla de ese camino que hace rambla junto al agua del tiempo, ya establecido por otros antes de nuestra llegada.



4. Rambla desemboca por fin en el agua, como no podía ser de otra manera. Es un agua cíclica, que latirá dos veces, por lo que somos y por lo que se pierde arrastrado por el agua.



En esta parte del libro ya no se habla del pasado de la comunidad ni de la importancia de la comunidad para el camino propio; se habla del estado actual de la polis. Aquí se combinan nuestro progreso tóxico y Natura. Y se advierte de que “La humanidad se diluye / en el ámbito del hielo” como un Ícaro volando demasiado cerca del sol, con sus vulnerables alas de cera.



No hemos escuchado al agua, su verdad, y hemos sido soberbios sin tener en cuenta el poder del tiempo que es el agua. La rambla emerge aquí, por tanto, en la segunda acepción antes mencionada de torrente peligroso; potencialmente capaz de arrasar con lo que a su paso encuentre.



5. En Rambla encontramos por tanto una reflexión contemporánea clave, una alerta, una amenaza, una solución que pasa por escuchar al agua, ese vértice vida-muerte, origen de nuestra historia y de nuestra senda; y potencial final de todo. Por eso Rambla nos habla del agua con su oración atípica; nos trae el ritmo que hemos de recordar.



Pocas veces sucede una unión semejante entre la vida y la cultura. Solo en el arte y la música. En Rambla también se produce, y esa es la buena nueva. Desde su intención y hasta su concreción, en este libro la vida y la cultura no se alejan sino que confluyen; como en una rambla. Y entonces se toma la memoria para la verdad, no para el intelecto; se recuerda de viva voz la verdad del tiempo.



Cumple así este libro su Promesa, su premisa: “Conjugar la huella / para fundirla en la forma del verbo”; y así dar “auspicio a la vida del abismo”. Un buen lugar para seguir o repetir (creativamente) antes de “lo otro”.