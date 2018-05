Consiguen mantener vivos fuera del cuerpo los cerebros de cerdos

La técnica, no obstante, plantea numerosos problemas éticos, destacan los autores de este trabajo. Una de las cuestiones que plantea es que, si BrainEx se aplicara algún día a seres humanos, ¿el cerebro que se mantuviera artificialmente con vida conservaría recuerdos, la identidad o los mimos derechos que los demás seres humanos?Algunos científicos consideran que el hallazgo permitirá observar cómo son las conexiones entre células cerebrales y crear un nuevo atlas del cerebro. Sin embargo, no puede decirse que signifique que es posible esquivar la muerte o trasplantar cerebros entre personas.Lo explica Steve Hyman, director de investigación psiquiátrica del Broad Institute en Cambridge, Massachusetts, quien estuvo entre los informados sobre el trabajo.La similitud con las técnicas para preservar órganos como los corazones o los pulmones para el trasplante podría hacer que algunos consideren erróneamente la tecnología como una forma de evitar la muerte, señala Hyman en la citada revista.Añade que mucha gente, especialmente los que enfrentan una enfermedad terminal, pueden pensar que este resultado representa una esperanza de supervivencia.Hasta ahora, a estos enfermos se les ha presentado la posibilidad de congelar su cerebro hasta que la medicina encuentre remedio a su enfermedad. En ese momento, suponen, sería posible descongelar el cerebro y vincularlo a un cuerpo sano o a un sistema de vida artificial. De hecho, según contó Newsweek hace dos años, un cerebro de conejo fue recuperado satisfactoriamente después de ser criogenizado.La nueva investigación hipotéticamente plantea otra alternativa, explica Hyman: que en vez de congelar el cerebro, estas personas opten por engancharlo al sistema BrainEx y quedar así a la espera de un cuerpo sano. Sin embargo, matiza, estas esperanzas están por ahora fuera de lugar. “Trasplantar un cerebro a un nuevo cuerpo no es ni remotamente posible”, concluye.Hasta ahora sabíamos que el cerebro humano en estado de coma se puede mantener vivo durante al menos décadas, un sistema al que han recurrido personas con muerte cerebral por decisión de sus familiares.También sabemos que se han explorado medios artificiales para mantener vivo un cerebro completamente separado del cuerpo (particularmente testados con ratones). Sin embargo, el equipo de Sestan es el primero en lograrlo con un mamífero grande, sin usar temperaturas frías, y con resultados tan prometedores, destaca la revista del MIT.