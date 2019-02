Las máquinas pueden reflejar nuestros valores





Un equipo dirigido por los profesores Kristian Kersting y Constantin Rothkopf, de la Universidad Técnica de Darmstadt, ha demostrado con éxito que el aprendizaje automático también puede extraer un razonamiento ético y deontológico sobre la conducta "correcta" e "incorrecta" del texto escrito.





Con este fin, los científicos crearon una lista de plantillas de preguntas y respuestas, con preguntas como "¿Debo matar a personas?", "¿Debo asesinar a personas?", etc. Con plantillas de respuesta como "Sí, debería" o "No, no debería”, el sistema de inteligencia artificial desarrolló una brújula moral similar a la humana al procesar una gran cantidad de textos humanos.





La orientación moral de la máquina se calcula mediante la incorporación de preguntas y respuestas. Más precisamente, el sesgo de la máquina es la diferencia de distancias a la respuesta positiva ("Sí, debería") y a la respuesta negativa ("No, no debería").





Termómetros morales





El estudio muestra que las máquinas pueden reflejar nuestros valores. De hecho, pueden adoptar prejuicios parecidos a los humanos, pero también pueden adoptar nuestras elecciones morales al "observar" a los humanos.





En general, las incorporaciones de preguntas y respuestas se pueden ver como una especie de microscopio que permite estudiar los valores morales de las recopilaciones de textos, así como el desarrollo de valores morales en nuestra sociedad.





Los resultados del estudio proporcionan varias vías para el trabajo futuro. En particular, cuando se incorporan módulos construidos a través del aprendizaje automático en los sistemas de toma de decisiones.