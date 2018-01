Consiguen que un ordenador lea y recree lo que piensa una persona

Aprendizaje profundo



Esta red neuronal forma parte del así llamado aprendizaje profundo, un tipo de aprendizaje automático (machine learning) basado en asimilar representaciones de datos.



Esta red neuronal aprendió a desarrollar tareas de reconocimiento de imágenes a base de ejemplos y por eso fue posible que extrajera información de diferentes niveles del sistema visual del cerebro, desde un simple contraste de luz, hasta un contenido más significativo, como caras.



A continuación, a través de un decodificador, los investigadores crearon representaciones de las respuestas del cerebro a las imágenes, a través de la red neuronal profunda. A partir de ese momento, ya no necesitaron las mediciones de la resonancia magnética funcional, sino las traducciones de la red neuronal.



La reconstrucción de la imagen no es instantánea, ya que la red neuronal profunda, construida a base de algoritmos, la va perfilando a lo largo de unas 200 rondas, comparando la percepción que recibe de la reacción cerebral, con las plantillas de imágenes que tiene almacenadas. Al final, consigue replicar la imagen cerebral, que adquiere más realismo merced a un algoritmo adicional.



El experimento no terminó ahí, sino que la red neuronal fue capaz incluso de replicar imágenes cerebrales obtenidas, no de una visión directa, sino del recuerdo de una imagen vista con anterioridad. El resultado no fue exactamente el mismo, ya que no funcionó bien con los objetos, pero sí con las formas geométricas.