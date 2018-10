Crean el primer árbol poligenético de la ética humana

Los seres humanos tenemos claros tres criterios éticos principales en caso de emergencia: salvar vidas de personas antes que las de animales, salvar el mayor número posible de vidas y salvar las vidas de personas jóvenes antes que las de las personas mayores.No son los resultados de una encuesta cualquiera, sino de una web creada en 2016 por investigadores franceses (CNRS), del MIT y de las universidades de Harvard y de la Columbia Británica, para preguntar a los internautas sobre los dilemas morales a los que se enfrentan los vehículos autónomos.A través de esta web, denominada Moral Machine , se han recopilado más de 40 millones de decisiones tomadas durante 18 meses (entre junio de 2016 y enero de 2018) por 2,5 millones de personas de 233 países distintos. Los resultados han sido publicados ahora en la revista Nature.Otros datos que proporciona esta investigación son que las personas obesas tienen un 20% más de probabilidades de hacerse matar por un coche, frente a las personas atléticas, y que las personas sin recursos tienen un 40% de probabilidades más de sufrir un atropello que las personas ricas. La misma proporción es válida para las personas que no respetan las señales de tráfico, frente a los que sí las respetan.Otra constatación de este estudio es que en los países desarrollados, donde existen leyes e instituciones fuertes, los conductores salvan a los peatones que no cruzan por un paso de cebra con menos frecuencia que los conductores de los países menos desarrollados.Hay una pista cultural en el diseño de este mapa moral: las reacciones son coincidentes según los países, pudiendo establecerse tres grupos geográficos que en general comparten las mismas opiniones.El primer grupo reúne a los países occidentales y la Commonwealth. El segundo, Asia y una parte de la cultura islámica. Y el tercer grupo, a Latinoamérica, algunos países de Europa Central y, entre otros, a Francia, Marruecos, Argelia o la Polinesia. Hay una aparente afinidad cultural entre los antiguos imperios y sus colonias (pasa también en el caso de Inglaterra).En estos grupos geográficos se perfilan algunas diferencias: la preferencia por los jóvenes antes que por los mayores es menor en los países del Este que en el Sur, así como la reacción condicionada por el estatus social, más patente en Occidente y en el Sur que en Oriente.Los datos recopilados son públicos y accesibles para todos, y los autores esperan que los gobiernos los consulten para considerar la posibilidad de legislar sobre automóviles autónomos o fabricantes que trabajan en la programación de estos automóviles.El objetivo no es necesariamente seguir la voluntad de los usuarios de Moral Machine, sino tener una visión global de las preferencias morales de los ciudadanos.