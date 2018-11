Crean el primer escáner tridimensional de todo el cuerpo humano

Sorprendente y novedoso



Badawi, jefe de Medicina Nuclear de UC Davis Health y vicepresidente de investigación en el Departamento de Radiología, dijo que se quedó estupefacto cuando vio las primeras imágenes: "el nivel de detalle fue sorprendente, especialmente una vez que obtuvimos el método de reconstrucción un poco más optimizado", explica.



“Pudimos ver características que simplemente no se ven en los escáneres PET normales. Y la secuencia dinámica que muestra el radiotrazador que se mueve alrededor del cuerpo en tres dimensiones a lo largo del tiempo fue, francamente, alucinante. No hay otro dispositivo que pueda obtener estos datos en los humanos, así que es algo realmente novedoso".



Los desarrolladores confían en comenzar a utilizar el nuevo escáner, al que han llamado Explorer, a partir de junio del año próximo.



"No creo que pase mucho tiempo antes de que veamos varios sistemas Explorer en todo el mundo", concluye Cherry. "Pero eso depende de demostrar los beneficios del sistema, tanto clínicamente como para la investigación. Ahora, nuestro enfoque se centra en la planificación de los estudios que demostrarán cómo Explorer beneficiará a nuestros pacientes y contribuirá a nuestro conocimiento de todo el cuerpo humano en materia de salud y enfermedad."