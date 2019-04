Crean el primer mapa de la lateralización cerebral

Científicos franceses e italianos han creado el primer mapa completo de la lateralización de las funciones cerebrales, que establece qué funciones son más propias del hemisferio izquierdo o derecho del cerebro.



Los hemisferios cerebrales son las dos mayores estructuras del encéfalo, la parte del sistema nervioso central incluida dentro del cráneo. Son inversos y asimétricos uno del otro y hasta ahora se han realizado muchas investigaciones para identificar el hemisferio "dominante" de las diferentes funciones cerebrales, sin que se haya alcanzado una perspectiva global de esta lateralización cerebral. Es lo que ha conseguido la nueva investigación.



Los resultados de este estudio, publicado en Nature Communications, demuestran por primera vez que la toma de decisiones, como la percepción y la acción, así como las emociones, son más resonantes para el hemisferio derecho, mientras que la comunicación simbólica (no verbal) se basa más en el hemisferio izquierdo.



Los autores de esta investigación, Michel Thiebaut de Schotten, del CNRS, y sus colegas italianos en la Universidad de Padua, utilizaron imágenes por resonancia magnética funcional (IRMf), que permiten observar qué partes del cerebro se activan al ejecutar una tarea, para elaborar el mapa global de la lateralización. Las imágenes fueron obtenidas de los archivos recopilados a nivel mundial durante más de 15 años.



Funciones lateralizadas



A partir de esta información, los investigadores identificaron cuatro grupos de funciones extremadamente lateralizadas según la región cerebral reflejada en las imágenes.



Así apreciaron que la comunicación simbólica, que se manifiesta en el lenguaje, la lectura, el cálculo o el lenguaje de personas sordomudas, está muy lateralizada en el hemisferio izquierdo del cerebro.



Sin embargo, las funciones relacionadas con la percepción y la acción, así como las emociones, se registran en el hemisferio derecho. La toma de decisiones también, pero se basa más en las regiones del lóbulo frontal derecho. Este descubrimiento es especialmente innovador, porque hasta ahora no se había establecido asimetría alguna entre los hemisferios al tomar decisiones.



El estudio despeja una antigua duda sobre las conexiones entre hemisferios, ya que no se sabía si los dos hemisferios colaboran para procesar más rápidamente la información, o bien reaccionan por separado.