Crean la primera nano neurona artificial capaz de reconocer las vocales habladas

Avance de la IA



En los últimos años, las redes neuronales artificiales se han convertido en el algoritmo insignia de la inteligencia artificial, explican los investigadores en su artículo.



En estos sistemas, las funciones de activación de las neuronas son estáticas y la computación se logra a través de operaciones aritméticas estándar.



Sin embargo, una rama emergente de la computación neuroinspirada integra la naturaleza dinámica del cerebro y propone dotar a cada componente de una red neuronal artificial de funcionalidad dinámica, como las oscilaciones, y confiar en los fenómenos físicos emergentes, como la sincronización, para resolver problemas complejos con redes pequeñas.



Este enfoque se ha aprovechado para la creación de esta nano-neurona, ya que los dispositivos nanoelectrónicos emergentes pueden proporcionar auto-osciladores no lineales compactos y energéticamente eficientes que imitan la actividad de aumento periódico de las neuronas biológicas, concluyen los investigadores.



Esta investigación es el resultado de un equipo internacional compuesto por investigadores del Centre for Nanoscience and Nanotechnology (C2N) de la Universidad de París Sur; de Thales, la compañía francesa de electrónica dedicada al desarrollo de sistemas de información y servicios para los mercados aeroespacial, de defensa y seguridad; y de The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) de Japón.