Crean neuronas humanas a partir de una muestra de sangre

Imperfectas, pero útiles



Los científicos señalan sin embargo que las neuronas así creadas no son perfectas, ya que no consiguen crear sinapsis (conexiones entre neuronas) funcionales, aunque son capaces de llevar a cabo las funciones fundamentales de las neuronas naturales.



Eso no significa que las neuronas así obtenidas no sean útiles, ya que permiten estudiar algunas de sus funciones y representar al mismo tiempo un modelo para el estudio de enfermedades como el autismo o la esquizofrenia.



Los investigadores confían en perfeccionar su técnica en el futuro, para mejorar las capacidades de las nuevas neuronas. De momento, han comenzado a recolectar muestras de sangre de niños con autismo para determinar la naturaleza de las neuronas resultantes y estudiar los orígenes de estos trastornos y cómo tratarlos.



"La sangre es una de las muestras biológicas más fáciles de obtener", explica Marius Wernig, uno de los investigadores. "Casi todos los pacientes que ingresan a un hospital dejan una muestra de sangre y, a menudo, estas muestras se congelan y almacenan para su posterior estudio. Esta técnica es un gran avance porque abre la posibilidad de aprender sobre procesos complejos de enfermedades mediante el estudio de un gran número de pacientes… Ahora podremos comenzar a responder muchas preguntas", concluye.