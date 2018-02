Crean un algoritmo que replica los mecanismos cuánticos de la naturaleza

Investigadores portugueses han comprobado que algunos efectos cuánticos pueden explicar procesos biomoleculares de la naturaleza, como la fotosíntesis o los mecanismos olfatorios, que intrigan a los científicos porque no se pueden comprender bien con las teorías convencionales.La fotosíntesis o función clorofílica consiste en la conversión de la materia inorgánica en orgánica gracias a la energía que aporta la luz. La fotosíntesis de las plantas sorprende porque permite que la energía que circula por una planta explore simultáneamente diferentes vías para descubrir cuál es la más apropiada para llegar a su destino y cumplir con su función.Ya se han dado algunas explicaciones a esta sorprendente habilidad natural, atribuida a la coherencia cuántica: las resonancias vibratorias electrónicas subyacentes a la fotosíntesis desempeñan un papel funcional en la mejora de la transferencia de energía. La investigación de los científicos portugueses avala este razonamiento.El sistema olfativo es el sistema sensorial utilizado para detectar los olores: convierte las señales químicas en percepción e impulsos eléctricos que llegan al cerebro. Su funcionamiento es bien conocido desde hace tiempo y se basa en células nerviosas receptoras de estímulos químicos provocados por los vapores.La intriga surge cuando observamos que los vapores estimulan los centros olfativos de la corteza cerebral, que es donde se interpreta la sensación de olor. No sabemos bien cómo consiguen las moléculas volátiles estimular un centro olfativo en vez de otro. De esa elección depende, sin embargo, que la sensación de olor sea la correcta: sólo hay siete tipos de neuronas olfatorias, cada una de las cuales capaz de detectar un único tipo de moléculas volátiles.Hasta hace poco se creía que la capa electrónica de las moléculas volátiles era la que determinaba qué receptores olfativos de la corteza cerebral se estimulan, pero recientemente se ha descubierto que esa explicación es insuficiente.Para que se produzca una sensación de olor correcta es necesario que haya además una transferencia de electrones entre la molécula y el receptor olfatorio cerebral. Esta transferencia no se produce por efectos físicos clásicos, sino por el así llamado efecto túnel , un fenómeno cuántico que permite a las moléculas llegar hasta el receptor aunque no tengan capacidad física para conseguirlo.El efecto túnel lo consiguen las moléculas por la vibración de sus núcleos: si vibran en una frecuencia parecida a la del receptor olfativo de la corteza cerebral, el efecto cuántico del túnel permite la comunicación entre la información que traslada la molécula y la corteza cerebral. Así es como interpretamos correctamente la información sensorial e identificamos el olor de una manzana y no la confundimos con el olor de una pera.Esta explicación no es reciente, ya que fue publicada por primera vez en 1996, pero la nueva investigación de los científicos portugueses refuerza su vigencia.