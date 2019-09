Crean un dispositivo que recuerda y olvida como el cerebro

Investigadores del Instituto de Física y Tecnología de Moscú han creado un dispositivo que actúa como una sinapsis en el cerebro vivo: almacena información y la olvida gradualmente, cuando no se accede a ella durante mucho tiempo.El nuevo dispositivo ofrece perspectivas para diseñar neuro-ordenadores analógicos que imiten la forma en que aprende un cerebro biológico. Los resultados se publican en la revista ACS Applied Materials & Interfaces.Los neuro-ordenadores, que son la base de la inteligencia artificial, emulan la forma en que funciona el cerebro. Almacenan datos en forma de sinapsis, la red de conexiones entre las células nerviosas o neuronas.La mayoría de los neuro-ordenadores tienen una arquitectura digital convencional y usan modelos matemáticos para imitar a las neuronas y las sinapsis virtuales: un chip representa a cada neurona y sinapsis en estos ordenadores.El componente central de un neuro-ordenador analógico hipotético es el memristor. La palabra es un acrónimo de "memoria" y "resistencia", que resume más o menos lo que es: una célula de memoria que actúa también como una resistencia eléctrica.Hablando en términos generales, una alta resistencia eléctrica codifica un cero y una baja resistencia codifica un uno. Algo parecido ocurre en el cerebro biológico: cuando una sinapsis traslada una señal entre dos neuronas, equivale a un uno. Si no hay señal, equivale a cero.Pero hay un detalle que complica la réplica artificial de la actividad neuronal: en un cerebro real, las sinapsis activas tienden a fortalecerse con el tiempo, mientras que las sinapsis inactivas tienden al olvido.Este fenómeno, conocido como plasticidad sináptica, es uno de los fundamentos del aprendizaje natural y de la memoria. Explica la biología de lo que pasa cuando empollamos para un examen y por qué olvidamos recuerdos que no nos interesan.Para replicar esa plasticidad en un ordenador, los investigadores se han basado en un memristor de segundo orden y han conseguido reproducir la memoria natural completa, con plasticidad sináptica incluida.El primer mecanismo para implementar esta plasticidad en un ordenador implica formar puentes conductores de tamaño nanométrico a través del memristor. Si bien esos puentes inicialmente disminuyen la resistencia eléctrica, se deterioran naturalmente con el tiempo, emulando el olvido que ocurre en el cerebro biológico."El problema con esta solución es que el dispositivo tiende a cambiar su comportamiento con el tiempo y se descompone después de una operación prolongada", explica la autora principal del estudio, Anastasia Chouprik, en un comunicado “El mecanismo que utilizamos nosotros para implementar la plasticidad sináptica es sin embargo más robusto. De hecho, después de cambiar el estado del sistema 100 mil millones de veces, todavía funcionaba normalmente".