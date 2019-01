Crean un robot con sentido de la propiedad

Investigadores estadounidenses han desarrollado un software que permite a los robots reconocer los objetos que les pertenecen y los que pertenecen a otros robots o personas. Se trata de un software cuyo propósito es permitir que los robots reconozcan, pero también respeten, el concepto de propiedad."Comprender la propiedad de los objetos, los permisos y las costumbres es uno de esos temas que realmente no ha recibido mucha atención, pero que será fundamental para la forma en que funcionan las máquinas en nuestros hogares, escuelas, escuelas y oficinas", explican sus desarrolladores en un artículo publicado en arXiv.En este artículo, los investigadores dicen que han combinado dos algoritmos de aprendizaje automático. El primero usa reglas explícitas, mientras que el segundo usa inferencia bayesiana , un tipo de inferencia estadística en la que las evidencias u observaciones se emplean para actualizar o inferir la probabilidad de que una hipótesis pueda ser cierta.Estos dos enfoques combinados permitieron a estos científicos de la Universidad de Yale desarrollar un robot que procede de la misma forma en la que los humanos reconocen y respetan la propiedad de los demás, mediante el uso de reglas explícitas y el aprendizaje empírico.Los investigadores informaron que lograron resultados interesantes con un robot colaborativo Baxter de la empresa Rethink Robotics. Pero creen que otros modelos podrían estar equipados con la plataforma de aprendizaje.Los resultados conseguidos en este primer prototipo son prometedores: en una serie de simulaciones, el robot pudo inferir qué objetos pertenecían a él y cuáles no, incluso con una "cantidad limitada de datos de entrenamiento", según el citado artículo."Con la creciente prevalencia de la inteligencia artificial y la robótica en nuestras vidas sociales, la competencia social se está convirtiendo en un componente crucial para los sistemas inteligentes que interactúan con los humanos", dice el documento. "Sin embargo, explicar e implementar estas normas en un robot es un desafío"."Mi laboratorio de investigación se centra en construir robots con los que sea fácil interactuar con las personas", explica Brian Scassellati, uno de los investigadores que llevaron a cabo el estudio, citado por Tech Xplore. "Parte de ese trabajo es ver cómo podemos enseñar a las máquinas conceptos sociales comunes, cosas que son esenciales para nosotros como seres humanos, pero que no siempre son los temas que atraen la mayor atención. Comprender las propiedades de los objetos, los permisos y las costumbres es uno de estos temas que realmente no han recibido mucha atención, pero serán críticos para la forma en que las máquinas operan en nuestros hogares, escuelas y oficinas", añade.