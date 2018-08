Crece la alarma y preocupación por la evolución del clima

Hace unos días, The Economist publicó un reportaje sobre el cambio climático y llega a la conclusión de que estamos perdiendo la batalla contra el calentamiento global.Destaca que el sofocante calor que estamos viviendo este año en Europa habría sido menos de la mitad de intenso si no hubiera sido por el calentamiento global inducido por la actividad humana.Después de señalar las calamidades que las olas de calor han causado este año desde Seattle a Siberia, ya en forma de incendios forestales de una voracidad inesperada, ya en forma de víctimas mortales, la revista destaca que estos episodios, antes esporádicos y monstruosos, ahora son algo cotidiano. “La Tierra está ardiendo”, dice.Este escenario global es consecuencia de un hecho constatado: el planeta es hoy aproximadamente 1ºC más caliente que cuando se inició la revolución industrial. Esta escalada continúa, concluye la revista, sin que las acciones puestas en marcha estén consiguiendo pararla. Por eso dice que estamos perdiendo la batalla contra el calentamiento global.The Newscientist va incluso más lejos en un análisis diferente , pero que llega a la misma conclusión: el calentamiento global ha venido para quedarse y propone una serie de medidas para adaptarnos. Su mensaje: la catástrofe climática es inevitable y hay que tomar medidas no sólo para contener la escalada de temperaturas, sino también para sobrevivir a ellas.