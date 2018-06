Cristina González Parás: Las ciudades pueden transformar el corazón del planeta

De manera universal, Charter for Compassion es un movimiento internacional que nos invita a ponernos en el lugar del otro y ayudarlo a salir delante de su sufrimiento y que nos pide: mirar dentro de nuestros propios corazones, descubrir lo que nos produce dolor y negarnos, bajo cualquier circunstancia, a infligir ese dolor a alguien más.De manera práctica, Charter for Compassion trabaja con las ciudades, sus ciudadanos y el gobierno local para identificar áreas de preocupación (es decir, problemas de mejora de la educación, servicios a personas mayores, disminuir la falta de vivienda y el hambre, mejora de servicios de salud y servicios sociales, etc.) y trabajar colectivamente para crear planes de acción sostenibles.En el 2015, desde el EMV aceptamos el reto de Charter for Compassion para hacer un Nuevo León compasivo y en alianza con Organizaciones Internacionales, como el HAGUE Center de Holanda, IAVE, Charter for Compassion International, Integral Cities del Integral Institute y el Club de Budapest, lanzamos la campaña Nuevo León por la Compasión , logrando que recibiera ese mismo año el reconocimiento mundial como el primer Estado Compasivo de la República Mexicana. Al día de hoy se han sumado a esta campaña más de 70 escuelas, empresas y organizaciones de la sociedad civil, 9 Universidades y 16 ciudades y sus Alcaldes del Estado han firmado un acuerdo mundial por la Compasión y la Paz.Consideramos que la ciudad es un ente, los sectores sus órganos y las personas sus células, esto posibilita ver a las ciudades como organismos vivos y conectados en una energía que puede transformar el corazón del planeta. Su creadora Karen Armstrong, quien ha recibido el Premio Príncipe de Asturias, entre otros, impulsa así con una visión global la solidaridad de una humanidad que evoluciona hacia un nuevo nivel de consciencia.En 2011, el Presidente de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, declaró el 5 de Abril como el Día Internacional de la Regla De Oro: “Trata a los demás y al planeta como te gustaría ser tratado”. Este concepto fue introducido por Karen Armstrong dentro de Charter for Compassion y se escribió la Carta por la Compasión.Este año, United Religions Initiative, Golden Rule Project y Charter for Compassion nos reunimos para crear un programa de 24 horas para resaltar el principio universal de la regla de oro y recordarnos vivirlo y practicarlo durante todo el año, mismo que se transmitió el pasado 5 Abril en vivo por internet, con la participación de cerca de 20 países y con el EMV representando a México.Hoy por hoy, el Encuentro Mundial de Valores es considerado, en voz del Dr. Bernardo Kliksberg como “el evento de valores más importante del planeta”, esto nos compromete y nos responsabiliza a seguir incidiendo en la mente y en el corazón de muchos.Es un evento que se ha venido consolidando como una plataforma global ya que hasta la fecha han asistido más de 225 expositores, entre los cuales se encuentran 9 premios Nobel, expresidentes, dirigentes políticos, activistas sociales, celebridades y jóvenes influenciadores, entre otros y el evento se transmite en vivo vía livestream. En nuestras 9 ediciones hemos tenido una audiencia online de cerca de 1.5 millones de personas desde 116 países.La posibilidad de llevar este evento a otros países pude ser considerada por nuestro Consejo Internacional al que pertenecen: Club de Budapest, Charter for Compassion, ASSET (Teólogos Ecuménicos de América Latina), Fundación Claudio Naranjo, Escuela Transpersonal de España y rectores de las 4 principales Universidades de México. Y de ser aceptada España podría ser una excelente sede para iniciar esta nueva experiencia.Mi visita principalmente se debe a que fui invitada a participar en el I Foro Mujeres que Marcan, en Palma de Mallorca, y ha sido un honor para mí compartir mis experiencias y logros sociales con cientos de mujeres deseosas de mejorar las condiciones de vida de otras mujeres en todo el mundo.Estoy aprovechando este viaje también para iniciar las gestiones con el gobierno de Madrid y Guadalajara para que se sumen a la Campaña Mundial por la Compasión y se certifiquen como Ciudad Compasiva y crear nuevas relaciones sociales que permitan el fortalecer las alianzas institucionales y sociales.Aprovecho la oportunidad para agradecer Felicidad Cristóbal, Presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia , quien ha sido expositora del Encuentro Mundial de Valores, por su colaboración para llevar a cabo las gestiones y los acercamientos para llevar a cabo proyectos a futuro.También quiero invitar a los lectores y seguidores de Tendencias21 a participar en la celebración del Décimo Encuentro Mundial de Valores: La expresión viva de los valores, que se llevará a cabo del 12 al 14 de Octubre en Monterrey, Nuevo León, México. No se pierdan la oportunidad de vivir una experiencia llena de energía positiva y de ser parte de esta transformación personal y global que tanto necesitamos hoy en día.