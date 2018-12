Crónica de un viaje a Costa Rica (III)

Es una costa llena de encanto natural que cuenta con algunas de las playas más impresionantes de Costa Rica. Generalmente, la gente visita Costa Ballena para poder observar las ballenas, pero nosotros no vimos ballenas, no era las fechas. Aunque, de camino, si pudimos apreciar monos cruzando por lo alto la carretera. Así como desde el puente sobre el río Tárcoles contemplamos una veintena de cocodrilos, algunos de hasta 6 metros de envergadura, descansando en la orilla.



Finalmente llegamos a La Cuisinga Lodge, en Uvita, donde me instalé en un módulo-habitación justo en el acantilado con vistas a la Bahía.