Crónica de un viaje a Costa Rica (II)

La segunda cosa a destacar, es la hospitalidad de los costarricenses que saben convertir las reuniones de trabajo en gratos encuentros profesionales sin que ello relaje en ningún momento la concentración y la eficiencia requerida.



La ciudad de San José, cierra esta trilogía de “destacables”. Marco singular de esta primera parte del viaje, resulta difícil de describir en una sola Crónica, y por ello renuncio a ello y me limito a dar tan solo dos pinceladas: el Museo del Jade y el Teatro Nacional. Lugares que, en mi opinión, Vd. no debería perderse cuando venga a Costa Rica. Los dos se explican por las fotos que nos acompañan, si bien me he permitido añadir algunos comentarios.



El Museo del Jade es la mejor exhibición de obras de jade de la cultura precolombina que yo haya visto. Ubicada en un edifico singular y arqueológico, que se inspira en un gran bloque de jade con los cortes marcados, contiene una bella y bien expuesta colección de objetos realizados en jade y también en oro, cerámica y piedra por las culturas aborígenes locales pedagógicamente ilustrada con relatos en gráficos y audios que explican en forma interactiva el origen de las piezas. Son unas 7,000 y en su mayoría de los años 500 ac. y 300 ac. Una época en la que las culturas precolombinas locales hacían intercambios de jade con los Mayas y Olmecas.