Crónica de un viaje a Tailandia: cruce de culturas

Soy consciente de que parece un tanto exagerado llegar de un viaje de unas 13 horas y empalmar con otro viaje. Pero ese fue uno de los “trucos” de diseño más inteligentes del viaje. Se lo recomiendo. Si al llegar a Bangkok uno se mete directo en la gran ciudad está perdido. La idea aquí es comenzar el itinerario por una ciudad relativamente pequeña y asumible, cargada con mucha historia. En otras palabras, comenzar paladeando. Y Ayutthaya es el sitio perfecto. Situada a unos 80 kms al norte de Bangkok, 1,20 hora de carretera, el trayecto da tiempo para echar un sueñecito si uno está muy cansado. Y yo lo estaba.



La ciudad de Ayutthaya fue fundada en 1350. Antigua capital de Tailandia vivió su esplendor hasta 1767 en que fue arrasada por el ejército birmano, cuya impronta se puede observar en muchos de los monumentos de la ciudad. He de decir que no los visité uno por uno, hice algo mucho más relajado y panorámico: un paseo en barco por el río en el .



El Thanatharee es un carguero de arroz tradicional. Hecho en madera de teka y debidamente adaptado al confort moderno, hace un crucero por el Chao Phraya River permitiendo al visitante conocer tanto el ambiente del rio como los monumentos de sus riveras mientras se cruza con el resto de las embarcaciones, tal y como puede apreciarse en algunas de las fotos que hice desde el Thanatharee mientras degustaba aperitivos y cocteles locales que me iban sirviendo al tiempo que caía la tarde.



Al llegar al aeropuerto de Bangkok me esperaba un coche con una guía y un chofer. Eran servicios de ETC travel , empresa de viajes por el sudeste asiático que dirige el español residente en Tailandia Juan Peñuelas. En esta ocasión era para llevarme a, pero estaba organizado de forma que en cada destino local me estuviese esperando un equipo. No hace falta decir que sin esa movilidad no hubiese podido ver tanto y menos aún el disfrutar de todo ello.Tal y como le iré contando a lo largo de esta crónica, devolé adonde me esperaba otro coche y otro guía que me enseñaría templo a templo el sitio arqueológico dedonde pasé tres días inolvidables. De allí volé adonde el sistema de movilidad deme hizo ver todo lo importante, y de allí salté ay fui en barco adesde donde- después de disfrutar de una estancia maravillosa con vistas únicas y unas aguas templadas- otro coche me trasladó al aeropuerto dedonde volví a embarcarme enpara poner punto final al viaje y regresar a Madrid. De los guías y conductores solo puedo decir elogios, como de todo el servicio de. Un abrazo desde aquí para todos ellos.