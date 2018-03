Crónica de un viaje a Tailandia: la NTE en la Chulalongkorn University

No podría encontrar un lugar mejor que el Spa Divana para comenzar un día largo como el que me esperaba.



Al finalizar la tarde y todavía flotando me dirigí al mercado nocturno de Asiatique, uno de los lugares más famosos de Bangkok, donde me encontré con algunos amigos españoles, y donde cenamos, realizamos compras y nos dimos un paseo mientras disfrutábamos de las vistas del río Chao Phraya, el más importante de Bangkok. Todo ello presidido por su atracción estrella la noria gigante.