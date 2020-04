Cuatro nuevos jinetes del apocalipsis acechan a la humanidad

Los cuatro jinetes del Apocalipsis, que según la biblia anunciarían el fin de los tiempos humanos, ya no son el hambre, la guerra, la enfermedad y la muerte.Una investigación desarrollada en la Universidad de Singapur y publicada en la revista BioEssays señala que los peligros que amenazan a la humanidad son hoy más complejos.Establece que en la actualidad existen cuatro condiciones sistémicas amplias, patológicamente conectadas, a las que llama “cuatro jinetes”, que están conduciendo a nuestra civilización hacia su posible autodestrucción.Esos cuatro jinetes son la superpoblación, la globalización, la hiperconectividad y la concentración de las cadenas de suministros.Se refiere por un lado al imparable crecimiento demográfico y a la concentración de más de la mitad de la población humana en núcleos urbanos: enjaulada como pollos de granja, consume productos elaborados y antibióticos para sobrevivir.Por otro lado a la hiperconectividad, tanto dentro de las ciudades como entre ellas, que facilita la transmisión de enfermedades contagiosas y promueve la aparición de grandes crisis de salud.En tercer lugar se refiere a la globalización, origen de la pandemia del Covid-19: no está preparada para afrontar desafíos sanitarios mundiales.Por último precisa que la concentración en unas pocas multinacionales de los suministros básicos aumenta la fragilidad de la población humana en tiempos de crisis y dificulta una reacción inmediata en caso de necesitarse, por ejemplo, ventiladores o respiradores.Estos cuatro parámetros generales diseñan la probabilidad de una catástrofe planetaria que pondría fin a los tiempos humanos, según los investigadores.La voz de alarma la ha dado el Covid-19: la dinámica de los cuatro nuevos jinetes del apocalipsis puede provocar que esta pandemia haga metástasis y se convierta en una catástrofe sin precedentes."Incluso si Covid-19 no es la causa directa de una catástrofe mundial, como el iceberg que partió al Titanic, nos desvela que estamos navegando en un mar peligroso que tiene cada vez más icebergs", explica Michael C. Jones, coautor del artículo, en un comunicado En este paisaje cada vez más complejo y caótico, maniobras como rescates financieros colosales para evitar la ruina por el iceberg Covid-19 pueden convertir el barco directamente en un "iceberg" más grande o, más probablemente, en una cadena de colisiones hasta el punto de ser catastrófico.