Cuentoscopia 2. Turguénev o el arte de la descripción

Cazador de detalles



Tienen la extraña cualidad de resultar inolvidables. Tal vez porque la actitud del narrador/cazador se parece a la de los narradores de Chéjov: no interviene, no juzga, se limita a hacer preguntas, a dejarlos hablar, a comprenderlos.



Pero, por encima de la finura de sus retratos psicológicos y de su buen oído para los diálogos, Turguénev domina como pocos el arte de la descripción. Y aquí reside sobre todo la belleza de este libro.



Sus descripciones se agitan movidas por una suerte de “tensión narrativa”: el lector siente entonces el latido del bosque, aprecia la lenta gradación del azul al rojo en un atardecer, huele los campos, escucha el estallido del látigo, el blando aleteo de un pájaro.



Vladimir Nabokov, que no estimaba del todo el estilo de Turguénev, concede en su Curso de literatura rusa que fue un magistral pintor de paisajes, un cazador de detalles, el primer escritor ruso en observar “la particular combinación de sol y sombra en el aspecto de las personas”.



Hay un precioso ejemplo en “El final de Chertopjanov”, el cuento que cierra la selección: “Masha se detuvo y se volvió hacia él. Estaba de espaldas a la luz y se la veía toda negra, como una talla de madera oscura. Tan solo se distinguía el blanco de los ojos, que formaban dos almendras plateadas, mientras que las pupilas parecían más negras que nunca”.