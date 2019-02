Cuentoscopia 7. El diablo en la botella

Un hawaiano llamado Keawe viaja a San Francisco, en donde un triste millonario le propone venderle por cincuenta dólares el mágico hacedor de su riqueza y su pena: una botella de vidrio blanco como la leche, con vetas tornasoladas, en cuyo interior se agita un diablo "como una sombra en un fuego".



Quien la compre podrá obtener todo lo que desee. La botella no puede romperse ni abrirse de ninguna de las maneras, y si su poseedor muere antes de venderla irá derecho al infierno. Esa es la razón de que el millonario quiera venderle la botella a Keawe: ya ha conseguido todo lo que soñaba y ahora no desea otra cosa que quitársela de encima. La única manera de desprenderse de su diablo es vender la botella a otro por un precio inferior al de su adquisición, y le advierte a Keawe que si la compra y, una vez conseguidos sus deseos, pretende esquivar la condenación eterna, deberá a su vez vender la botella lo más rápido que pueda.



Keawe acepta. En el barco de regreso a Hawai le pide al diablo una gran mansión junto al mar. Al llegar a Honolulú le dan a Keawe la noticia: su tío acaba de morir y el único hijo de su tío también: él es el único heredero de una gran extensión de terreno idéntica a la que Keawe había soñado para construir su casa. La construye y logra deshacerse de la botella vendiéndosela a otro.



Poco después se enamora de una muchacha llamada Kokua, y cuando ya han decidido casarse Keawe descubre que ha contraído la lepra. Para quitarse la lepra y poderse casar viaja a Honolulú en busca de la botella, y va siguiendo su rastro en todas las mansiones recién construidas y en todos los millonarios que encuentra a su paso. Por fin da con el último de sus dueños, un joven atolondrado que la había comprado por dos centavos y que, incrédulo de su buena suerte y cuando ya se creía condenado, se la vende a Keawe por uno.



Ahora están casados, pero una pena los atormenta: tendrán que vender la botella por menos de un centavo, si no Keawe acabará en el infierno. Para ello viajan a Haiti, donde un centavo vale cinco céntimos franceses. Pero nadie la quiere comprar, porque nadie quiere arriesgarse a no poder venderla luego a un precio tan peligrosamente pequeño.



Kokua, enamorada, decide entonces autoinmolarse para salvar a su amado, y convence a un mendigo para que le compre la botella a Keawe por cuatro céntimos y se la venda luego a ella por tres. Keawe descubre el trato, y también por amor decide condenarse él y salvar a su amada. Le propone a otro marino el mismo negocio: comprarle a su mujer la botella por dos céntimos y vendérsela a él por uno. Pero el avaricioso marino no cumple la segunda parte del trato y, sin importarle el infierno, se queda con la botella. Keawe y Kokua regresan a su mansión, donde serán felices y comerán perdices hasta el fin de sus días.